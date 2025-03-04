كيف تتجنبين جفاف الفم وتشقق الجلد في رمضان بسبب الصيام والطقس البارد؟

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الوكيل الإخباري- يعد الصيام في شهر رمضان تحديًا للكثير من الأشخاص، خاصة في ظل الطقس البارد الذي قد يزيد من مشاكل جفاف البشرة والفم. ومع طول ساعات الصيام، تزداد المخاوف من تأثير نقص السوائل على صحة البشرة، وخاصة حول الفم، حيث تظهر التشققات والجفاف بشكل ملحوظ. إليكِ بعض النصائح التي تساعدك على تجنب هذه المشاكل: اضافة اعلان





شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور: من المهم أن تتناولي كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب جسمك بشكل جيد. يفضل توزيع شرب الماء على فترات خلال هذه الفترة بدلاً من شربه دفعة واحدة لتجنب شعور الانتفاخ.



استخدام مرطب للفم والشفتين: يمكنك استخدام مرطب خاص للفم والشفتين قبل النوم وأثناء النهار لترطيب الشفتين وحمايتهما من التشقق. اختاري مرطبات تحتوي على مكونات طبيعية مثل الشيا أو زيت جوز الهند.



استخدام الكريمات المرطبة للبشرة حول الفم: الطقس البارد قد يؤدي إلى جفاف البشرة حول الفم. استخدمي كريم مرطب يحتوي على مكونات مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك للحفاظ على نعومة وترطيب البشرة.



تجنب الأطعمة المالحة والدهنية: الأطعمة المالحة والدهنية قد تؤدي إلى جفاف الجسم والفم. حاولِ تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح أو الدهون خلال وجبتي الإفطار والسحور.



العناية الجيدة بالفم: استخدمي معجون أسنان يحتوي على الفلورايد واغسلي فمك بالماء بعد تناول الطعام للحفاظ على رطوبة الفم ومنع الجفاف. يمكن أيضًا استخدام غسول فم مرطب.



تناول الأطعمة الغنية بالسوائل: من المفيد إضافة الأطعمة الغنية بالماء إلى نظامك الغذائي مثل الفواكه والخضروات الطازجة، مثل الخيار، البطيخ، والبرتقال، فهي تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.



تجنب التعرض المباشر للهواء الجاف: إذا كنتِ في مكان جاف، مثل الأماكن المدفأة أو المتعرضة للهواء البارد لفترات طويلة، يفضل استخدام مرطب هواء للحفاظ على مستوى الرطوبة في المكان.



باتباع هذه النصائح، يمكنكِ الحفاظ على صحة بشرتك وفمك خلال أيام رمضان وفي الطقس البارد، مما يتيح لكِ صيامًا مريحًا وصحيًا.