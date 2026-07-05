كيف تتخلصين من جلد الفراولة بطرق طبية؟

وللوقاية منها، تنصح باستخدام شفرات حادة مع رغوة حلاقة، والحلاقة باتجاه نمو الشعر، والاستحمام بالماء الفاتر، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، إضافة إلى التقشير اللطيف والترطيب اليومي.
أما العلاج، فيشمل استخدام كريمات تحتوي على اليوريا أو مستحضرات تضم أحماض الجليكوليك واللاكتيك للمساعدة على إزالة الخلايا الميتة وفتح بصيلات الشعر.
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