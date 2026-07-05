الأحد 2026-07-05 05:36 م

كيف تتخلصين من جلد الفراولة بطرق طبية؟

صشي
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 01:27 م
الوكيل الإخباري-   أوضحت طبيبة الجلد الإيطالية كارولينا بوسوليتي أن ما يُعرف بـجلد الفراولة هو حالة جلدية حميدة وغير معدية تُعرف طبيًا بـالتقرّن الشعري، وتظهر على شكل نقاط حمراء أو داكنة نتيجة تراكم الكيراتين وانسداد بصيلات الشعر، خاصة بعد الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع.اضافة اعلان


وللوقاية منها، تنصح باستخدام شفرات حادة مع رغوة حلاقة، والحلاقة باتجاه نمو الشعر، والاستحمام بالماء الفاتر، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، إضافة إلى التقشير اللطيف والترطيب اليومي.

أما العلاج، فيشمل استخدام كريمات تحتوي على اليوريا أو مستحضرات تضم أحماض الجليكوليك واللاكتيك للمساعدة على إزالة الخلايا الميتة وفتح بصيلات الشعر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

مناسبات الدكتور محمد العميان.. ألف مبارك التخرج بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية

ب

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تسجل براءة اختراع عالمية في مجال قسطرة الدماغ

ل

أخبار محلية مهرجان جرش يعلن برنامجه الثقافي

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان

فلسطين ليبرمان يحذر من "نفاد" ذخيرة جيش الاحتلال خلال 10 أيام

ل

اقتصاد محلي ارتفاع مؤشر الثقة في النظام المالي في الأردن بنسبة 20.2%

نقابة المحامين

أخبار محلية نقابة المحامين" توقع اتفاقية لمنظومة رقمية للتأمين الصحي

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

ا

أخبار محلية سحب قرعة دوري الناشئين تحت سن 16 لموسم 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 