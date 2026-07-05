كيف تتخلصين من جلد الفراولة بطرق طبية؟

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الوكيل الإخباري- أوضحت طبيبة الجلد الإيطالية كارولينا بوسوليتي أن ما يُعرف بـجلد الفراولة هو حالة جلدية حميدة وغير معدية تُعرف طبيًا بـالتقرّن الشعري، وتظهر على شكل نقاط حمراء أو داكنة نتيجة تراكم الكيراتين وانسداد بصيلات الشعر، خاصة بعد الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع. اضافة اعلان





وللوقاية منها، تنصح باستخدام شفرات حادة مع رغوة حلاقة، والحلاقة باتجاه نمو الشعر، والاستحمام بالماء الفاتر، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، إضافة إلى التقشير اللطيف والترطيب اليومي.



أما العلاج، فيشمل استخدام كريمات تحتوي على اليوريا أو مستحضرات تضم أحماض الجليكوليك واللاكتيك للمساعدة على إزالة الخلايا الميتة وفتح بصيلات الشعر.





