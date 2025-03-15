كيف تحافظين على الكحل داخل عينيكِ دون أن يسيح؟

اختاري نوع كحل مقاوم للماء: الكحل المقاوم للماء يعد خيارًا رائعًا لضمان بقاء الكحل ثابتًا طوال اليوم دون أن يسيح أو يتلطخ.
استخدمي ظلال عيون: بعد وضع الكحل، يمكنكِ وضع ظلال عيون بنفس لون الكحل فوقه. هذا سيساعد على تثبيت الكحل ومنع تلطخه، خاصة إذا كانت عيونكِ دهنية.
تجنب وضع الكحل على الماء الداخلي للعين: حاول أن تستخدمي الكحل فقط على الخطوط الخارجية للعين (الخط العلوي والسفلي) بدلاً من داخل العين لتجنب تلطخ الكحل بسبب إفرازات العين.
استخدمي مسحوق تثبيت: بعد وضع الكحل، استخدمي بودرة خفيفة على الجفن باستخدام فرشاة مخصصة. هذا يساعد على امتصاص الزيوت ومنع تسيح الكحل.
مراعاة نوعية الكحل: اختاري كحلًا عالي الجودة مصمم للبقاء طويلاً على العين دون أن يسيح أو يتلطخ.
استخدمي فرشاة مبللة: لتحصلي على شكل دقيق وثابت للكحل، يمكنكِ استخدام فرشاة مبللة لوضع الكحل بشكل أكثر دقة ووضوح.
-
أخبار متعلقة
-
ماسك لتفتيح اليدين بمكونات طبيعية
-
الجمبسوت المحتشم: إطلالة عصرية ومريحة في رمضان 2025
-
إطلالات كاجوال رمضانية أنيقة : اختيارات تناسب جميع الأجسام
-
مستحضرات مكياج طبيعية وهادئة لإطلالة رمضان
-
هل يمكن تخزين جميع مستحضرات التجميل في الثلاجة؟
-
5 أخطاء شائعة تقلل من فعالية واقي الشمس
-
سبب تحول كريم الأساس إلى اللون البرتقالي وكيفية تجنب المشكلة
-
زيوت بذور الفواكه والنباتات: سر الجمال لبشرتك وشعرك