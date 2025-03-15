 
السبت 2025-03-15 04:04 م
 




            

        








    

        

        

            كيف تحافظين على الكحل داخل عينيكِ دون أن يسيح؟
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                D
            
                

                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        03:09 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  إذا كنتِ تبحثين عن طريقة للحفاظ على الكحل داخل عينيكِ طوال اليوم دون أن يسيح أو يتلطخ، فإن هذه المهمة قد تكون أكثر تحديًا مما تبدو عليه. خاصةً في الأجواء الحارة أو في حال كانت عيونكِ دهنية، فقد تلاحظين أن الكحل يتأثر ويتناثر سريعًا. لكن لا داعي للقلق! من خلال بعض الحيل البسيطة والخطوات الفعّالة، يمكنكِ تثبيت الكحل بشكل مثالي وضمان بقائه ثابتًا لساعات طويلة. دعينا نشارككِ بأفضل النصائح التي تساعدكِ على الحصول على إطلالة كحل ثابت وجميل.

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استخدمي قاعدة:
قبل وضع الكحل، ضعي قاعدة على جفونك مثل برايمر الجفون أو كريم الأساس. هذا يساعد على تثبيت الكحل ويمنع تحركه خلال اليوم.
اختاري نوع كحل مقاوم للماء:
الكحل المقاوم للماء يعد خيارًا رائعًا لضمان بقاء الكحل ثابتًا طوال اليوم دون أن يسيح أو يتلطخ.
استخدمي ظلال عيون:
بعد وضع الكحل، يمكنكِ وضع ظلال عيون بنفس لون الكحل فوقه. هذا سيساعد على تثبيت الكحل ومنع تلطخه، خاصة إذا كانت عيونكِ دهنية.
تجنب وضع الكحل على الماء الداخلي للعين:
حاول أن تستخدمي الكحل فقط على الخطوط الخارجية للعين (الخط العلوي والسفلي) بدلاً من داخل العين لتجنب تلطخ الكحل بسبب إفرازات العين.
استخدمي مسحوق تثبيت:
بعد وضع الكحل، استخدمي بودرة خفيفة على الجفن باستخدام فرشاة مخصصة. هذا يساعد على امتصاص الزيوت ومنع تسيح الكحل.
مراعاة نوعية الكحل:
اختاري كحلًا عالي الجودة مصمم للبقاء طويلاً على العين دون أن يسيح أو يتلطخ.
استخدمي فرشاة مبللة:
لتحصلي على شكل دقيق وثابت للكحل، يمكنكِ استخدام فرشاة مبللة لوضع الكحل بشكل أكثر دقة ووضوح.
 
باتباع هذه الخطوات، يمكنكِ الاستمتاع بكحل ثابت وجميل طوال اليوم دون أن يسيح أو يتلطخ.


                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            كيف تحافظين على الكحل داخل عينيكِ دون أن يسيح؟
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                JJJ
                            
                    
                    

                        
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