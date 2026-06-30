كيف تحافظين على بشرتك بعد التمارين الرياضية؟

الوكيل الإخباري- يساعد اتباع روتين للعناية بالبشرة بعد ممارسة الرياضة على الوقاية من انسداد المسام وظهور الحبوب، نتيجة تراكم العرق والبكتيريا على الجلد.



وينصح الخبراء بتنظيف البشرة بمنظف لطيف بعد التمرين، وتقشير الجسم بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة، ثم استخدام مرطب وسيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك لتعويض فقدان الرطوبة.

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كما يُعد تطبيق واقي الشمس خطوة أساسية، خاصة عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أو الخروج بعد التمرين، لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.