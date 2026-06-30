كيف تحافظين على بشرتك بعد التمارين الرياضية؟

وينصح الخبراء بتنظيف البشرة بمنظف لطيف بعد التمرين، وتقشير الجسم بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة، ثم استخدام مرطب وسيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك لتعويض فقدان الرطوبة.
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