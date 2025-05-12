كيف تحافظين على صحة بشرتك بعد العلاج الكيميائي؟

الوكيل الإخباري- بعد الخضوع للعلاج الكيميائي، قد تواجهين العديد من المشاكل الجلدية مثل الجفاف والطفح الجلدي. إليك بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك بعد العلاج الكيميائي، وفقًا لموقع Verywell Health:

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كيفية ترطيب البشرة بعد العلاج الكيميائي

اكتشاف جفاف البشرة مبكرًا:

راقبي أي تغيرات في ملمس بشرتك مثل الخشونة أو التشققات أو التقشر. كلما أسرعت في علاج الجفاف، كان من الأسهل الوقاية من مضاعفاته.

تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول:

تجنبي المنتجات المعطرة أو التي تحتوي على الكحول، لأن هذه المواد قد تهيج البشرة وتجففها. استخدمي بدلاً منها منتجات خالية من العطور ومضادة للحساسية.

الاستحمام بالماء الفاتر:

يُفضل استخدام الماء الفاتر بدلاً من الساخن لأن الماء الساخن قد يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة. كما يُنصح بتجنب استخدام المقشرات الخشنة أثناء الاستحمام.

الترطيب المنتظم:

استخدمي مرطبات خالية من الكحول مرتين يوميًا، ويفضل أن تكون غنية بالزيوت الطبيعية. يمكنك أيضًا تطبيق مرطبات أو زيوت الجسم بعد الاستحمام على البشرة المبللة لحبس الرطوبة.

استخدام منظفات لطيفة:

اختاري المنظفات الخالية من العطور والمواد الكيميائية التي قد تهيج بشرتك الجافة والحساسة.

ارتداء قفازات:

عند القيام بالأعمال المنزلية مثل غسل الأطباق أو التنظيف، استخدمي القفازات لحماية يديك من المواد الكيميائية والحرارة التي قد تساهم في زيادة جفاف البشرة.

طرق طبيعية لترطيب البشرة بعد العلاج الكيميائي

قناع الأفوكادو:

امزجي نصف حبة أفوكادو مع ربع كوب من الزبادي العادي وملعقة صغيرة من العسل والكركم. ضعي الخليط على بشرتك لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند:

استخدمي زيت جوز الهند ككريم مرطب طبيعي للبشرة قبل النوم أو خلال اليوم. يحتوي على خصائص مرطبة تساعد في تهدئة البشرة الجافة.

زيوت الجوجوبا:

زيت الجوجوبا يعيد ترطيب البشرة ويعمل على استعادة حاجزها الطبيعي. ضعي بضع قطرات من الزيت على بشرتك أو امزجيه مع ماء الاستحمام.

جل الصبار:

جل الصبار مرطب طبيعي ممتاز يساعد في تهدئة تهيج البشرة والحفاظ على الرطوبة.

حمام دقيق الشوفان:

أضيفي كوبًا من دقيق الشوفان إلى ماء الاستحمام. يساعد ذلك في تهدئة البشرة الجافة وترطيبها.

نصائح إضافية للعناية بالبشرة بعد العلاج الكيميائي

ابتعدي عن الشمس: تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستخدمي واقي شمس مناسب.

استخدمي منتجات لطيفة: استخدمي مستحضرات خالية من العطور والكحول، مع تجنب المواد الكيميائية القاسية.

شرب الماء بكثرة: حافظي على ترطيب بشرتك بشرب الكثير من الماء والسوائل.

ارتداء ملابس فضفاضة: اختاري ملابس مريحة وغير ضاغطة لتجنب تهيج البشرة.