كيف تحافظين على صحة شعرك في فصول السنة المختلفة؟

العناية بالشعر في الصيف:
- حماية من الشمس: تعرض الشعر لأشعة الشمس الحارة يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر وجفافه. - استخدمي شامبو وبلسم يحتويان على واقي شمسي لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.
- الترطيب: استخدمي زيوت مغذية مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند لترطيب الشعر بعد السباحة في البحر أو حمام السباحة.
- تجنب الحرارة الزائدة: قللي من استخدام المكواة أو مجفف الشعر الساخن لتجنب تعريضه لمزيد من الجفاف.
العناية بالشعر في الشتاء:
الترطيب العميق: الجو البارد يمكن أن يسبب جفاف الشعر، لذا يجب استخدام ماسكات مرطبة أسبوعية.
استخدام شامبو لطيف: اختاري شامبو يحتوي على مكونات مرطبة وخالٍ من الكحول لتجنب جفاف الشعر.
تغطية الرأس: في الشتاء، ارتداء القبعات أو الأوشحة يمكن أن يحمي شعركِ من تأثيرات الهواء البارد.
-
أخبار متعلقة
-
أسباب ظهور تصبغات البشرة وكيفية معالجتها
-
أحدث صيحات قصات الشعر: ما الذي يناسب شكل وجهك؟
-
طرق طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها بسهولة
-
وصفات طبيعية لتقوية جذور الشعر والحفاظ عليه بصحة جيدة
-
أفضل طرق علاج تشقق القدمين واستعادة نعومتها
-
أفضل ماسكات طبيعية للبشرة لإشراقة طبيعية
-
نصائح بسيطة لتحسين جمال بشرتك في الشتاء
-
نصائح طبيعية لتقوية الأظافر وحمايتها من التلف