كيف تحافظين على لون التان لأطول فترة؟

الوكيل الإخباري- مع بداية موسم الصيف، يؤكد خبراء العناية بالبشرة أهمية اتباع روتين متكامل للحصول على بشرة برونزية آمنة والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

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وينصح بتقشير البشرة بلطف وترطيبها جيدًا قبل التعرض للشمس، مع استخدام واقي شمس مناسب لحمايتها من الحروق والأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.