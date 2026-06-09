الثلاثاء 2026-06-09 03:04 م

كيف تحافظين على لون التان لأطول فترة؟

efqew
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 01:16 م

الوكيل الإخباري-   مع بداية موسم الصيف، يؤكد خبراء العناية بالبشرة أهمية اتباع روتين متكامل للحصول على بشرة برونزية آمنة والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

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وينصح بتقشير البشرة بلطف وترطيبها جيدًا قبل التعرض للشمس، مع استخدام واقي شمس مناسب لحمايتها من الحروق والأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.


وبعد التسمير، يُفضل استخدام منتجات مهدئة ومرطبة تحتوي على الألوفيرا أو زبدة الشيا، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء. كما يُنصح بتجنب المقشرات القوية والمياه الساخنة للحفاظ على اللون البرونزي ومنع جفاف البشرة وتقشرها.

 
 


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