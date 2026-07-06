كيف تحافظين على مكياجك في الحر؟ خطوات احترافية

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الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف، يصبح الحفاظ على مكياج ثابت لساعات طويلة تحدياً للعديد من النساء، حيث يؤدي التعرق والإفرازات الدهنية إلى تلاشي كريم الأساس وتلطخ الكونسيلر وفقدان المكياج لمظهره الطبيعي. اضافة اعلان





وفي هذا السياق، ينصح خبراء التجميل باتباع خطوات مدروسة تبدأ بالعناية بالبشرة قبل المكياج، مروراً باستخدام المستحضرات المناسبة، وصولاً إلى تقنيات التثبيت لضمان ثبات الإطلالة طوال اليوم.



وتشمل أبرز الخطوات تنظيف البشرة وترطيبها، واستخدام واقٍ من الشمس خفيف، ثم تطبيق البرايمر لتقليل اللمعان وتثبيت المكياج، إلى جانب اختيار كريم أساس مقاوم للعرق، وتثبيت الكونسيلر والبودرة بشكل صحيح.



كما يُنصح باستخدام مستحضرات مقاومة للماء، وبخاخ تثبيت المكياج، وأوراق امتصاص الزيوت بدلاً من الإكثار من البودرة، مع تجنب الأخطاء الشائعة مثل الإفراط في كريم الأساس أو لمس الوجه باستمرار.





