كيف تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان رغم قلة النوم؟

تأثير قلة النوم على البشرة
زيادة الهالات السوداء: يعد نقص النوم أحد الأسباب الرئيسية لظهور الهالات السوداء تحت العينين، حيث أن قلة النوم تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يظهر بشكل أكثر وضوحًا.
ظهور البثور: يؤثر الإجهاد الناتج عن قلة النوم على مستويات هرمون الكورتيزول، مما يزيد من إفراز الزيوت في البشرة ويؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب.
فقدان النضارة والتجاعيد: أثناء النوم، يقوم الجسم بتجديد خلاياه، وفي حال نقص النوم، يتأثر هذا التجديد، مما يجعل البشرة تبدو مرهقة وفاقدة للنضارة، بالإضافة إلى ظهور التجاعيد المبكرة.
جفاف البشرة: يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستوى الترطيب الطبيعي في البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتقشر.
تحقيق نوم كافٍ: حاول تخصيص ساعات نوم كافية بين الإفطار والسحور، لا تقل عن 7-8 ساعات يومياً. يمكن تقسيم النوم إلى فترتين (بعد الإفطار وقبل السحور) لتحقيق الراحة المثلى للبشرة.
شرب كميات كبيرة من الماء: يساعد الماء في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها. تأكد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتحافظ على ترطيب بشرتك.
تغذية صحية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات الطازجة، خاصةً تلك الغنية بـ فيتامين C وE التي تساعد في تحسين مرونة البشرة وحمايتها من التجاعيد.
استخدام كريم مرطب: استخدم كريم مرطب بتركيبة خفيفة بعد تنظيف البشرة مباشرة، للمساعدة في الحفاظ على الترطيب طوال اليوم.
ممارسة الرياضة الخفيفة: يمكن ممارسة الرياضة المعتدلة بعد الإفطار لتحفيز الدورة الدموية وتحسين صحة البشرة بشكل عام.
استخدام ماسكات للبشرة: يمكن استخدام الماسكات الطبيعية مثل ماسك العسل والأفوكادو لترطيب البشرة وتجديد خلاياها.
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