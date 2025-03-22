كيف تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان رغم قلة النوم؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ شهر رمضان فترة روحانية وصحية بالنسبة للكثيرين، لكن قلة النوم التي قد ترافق ساعات الصيام تؤثر بشكل كبير على صحة البشرة. النوم الجيد يعد من العوامل الأساسية لصحة البشرة، حيث يعزز من تجديد خلايا الجلد ويمنع ظهور التجاعيد والهالات السوداء. في هذا المقال، نستعرض تأثير قلة النوم على البشرة وكيفية الحفاظ على نضارتها خلال الشهر الفضيل.

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تأثير قلة النوم على البشرة

زيادة الهالات السوداء: يعد نقص النوم أحد الأسباب الرئيسية لظهور الهالات السوداء تحت العينين، حيث أن قلة النوم تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد، مما يظهر بشكل أكثر وضوحًا.

ظهور البثور: يؤثر الإجهاد الناتج عن قلة النوم على مستويات هرمون الكورتيزول، مما يزيد من إفراز الزيوت في البشرة ويؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب.

فقدان النضارة والتجاعيد: أثناء النوم، يقوم الجسم بتجديد خلاياه، وفي حال نقص النوم، يتأثر هذا التجديد، مما يجعل البشرة تبدو مرهقة وفاقدة للنضارة، بالإضافة إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

جفاف البشرة: يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى انخفاض مستوى الترطيب الطبيعي في البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتقشر.

نصائح للحفاظ على نضارة البشرة خلال رمضان

تحقيق نوم كافٍ: حاول تخصيص ساعات نوم كافية بين الإفطار والسحور، لا تقل عن 7-8 ساعات يومياً. يمكن تقسيم النوم إلى فترتين (بعد الإفطار وقبل السحور) لتحقيق الراحة المثلى للبشرة.

شرب كميات كبيرة من الماء: يساعد الماء في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها. تأكد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتحافظ على ترطيب بشرتك.

تغذية صحية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات الطازجة، خاصةً تلك الغنية بـ فيتامين C وE التي تساعد في تحسين مرونة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

استخدام كريم مرطب: استخدم كريم مرطب بتركيبة خفيفة بعد تنظيف البشرة مباشرة، للمساعدة في الحفاظ على الترطيب طوال اليوم.

ممارسة الرياضة الخفيفة: يمكن ممارسة الرياضة المعتدلة بعد الإفطار لتحفيز الدورة الدموية وتحسين صحة البشرة بشكل عام.

استخدام ماسكات للبشرة: يمكن استخدام الماسكات الطبيعية مثل ماسك العسل والأفوكادو لترطيب البشرة وتجديد خلاياها.