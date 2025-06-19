الخميس 2025-06-19 03:01 م
 

كيف تحمين شعرك من أضرار الشمس أثناء التان؟

o8i
تعبيرية
 
الخميس، 19-06-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-  عند التعرض لأشعة الشمس أثناء عمل تان (تسمير البشرة)، لا يتأثر الجلد فقط، بل يتعرض الشعر أيضًا لأضرار كبيرة، منها الجفاف، التقصف، وتغير اللون، خاصة للشعر المصبوغ أو المعالج.

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لحماية شعرك أثناء التان، اتبعي النصائح التالية:


✅ طرق حماية الشعر أثناء التان
ارتدي قبعة أو غطاء رأس واسع
استخدمي قبعة قش عريضة أو وشاح لحجب أشعة الشمس عن شعرك مباشرة.
استخدمي بخاخ واقي للشعر من الشمس
مثلما تستخدمين واقي شمس للبشرة، هناك بخاخات UV للشعر تحميه من الأشعة فوق البنفسجية.
ابحثي عن منتجات تحتوي على مكونات مثل: UV filters – زيت الأرغان – فيتامين E.
ضعي زيتًا طبيعيًا قبل التان
زيوت مثل جوز الهند، الزيتون، الأرغان تُشكّل طبقة حماية حول الشعر وتمنع الجفاف.
اربطي شعرك على شكل كعكة أو ضفيرة
تقليل تعرّض مساحة الشعر للشمس يقلل من التلف.
تجنبي البلل بماء البحر أو حمامات السباحة دون حماية
المياه المالحة والكلور تضعف الشعر، فاحميه بقبعة سباحة أو اغسليه سريعًا بعد السباحة.
استخدمي بلسم أو ماسك بعد التعرض للشمس
بعد انتهاء جلسة التان، اغسلي شعرك بشامبو لطيف، ثم استخدمي ماسك ترطيب عميق لإصلاح التلف.
قللي استخدام أدوات التصفيف الحراري خلال فترة التان
الشعر المتضرر من الشمس يكون هشًّا، فابتعدي عن السيشوار والمكواة قدر الإمكان.

📝 ملاحظة:
إذا كان شعرك مصبوغًا، استخدمي منتجات مخصصة للشعر الملون مع حماية من الشمس.
يفضل تجنب عمل تان في أوقات الذروة (من 12 إلى 4 ظهرًا) لحماية بشرتك وشعرك معًا.

 
gnews

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