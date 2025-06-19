كيف تحمين شعرك من أضرار الشمس أثناء التان؟

الوكيل الإخباري- عند التعرض لأشعة الشمس أثناء عمل تان (تسمير البشرة)، لا يتأثر الجلد فقط، بل يتعرض الشعر أيضًا لأضرار كبيرة، منها الجفاف، التقصف، وتغير اللون، خاصة للشعر المصبوغ أو المعالج.

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لحماية شعرك أثناء التان، اتبعي النصائح التالية: