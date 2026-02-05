كيف تختارين الزيت الأنسب لشعرك؟

01:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763391 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اختيار الزيت المناسب لشعركِ يُعدّ خطوة أساسية للحفاظ على صحته ورونقه ولمعانه. فليست كل الزيوت ملائمة لجميع أنواع الشعر؛ إذ يختلف اختيار الزيت باختلاف طبيعة الشعر واحتياجاته الخاصة. اضافة اعلان





لتحديد الزيت الأنسب، ينبغي أولًا التعرّف على نوع شعركِ وتحديد مشكلاته، ثم اختيار الزيت الذي يلبي تلك الاحتياجات ويعزز صحة شعركِ ومظهره.



كيف أعرف نوع الزيت المناسب لشعري؟

معرفة نوع شعركِ هي الخطوة الأولى والأساسية لاختيار الزيت المناسب، إذ إن طبيعة الشعر هي العامل الرئيسي الذي يحدد نوع الزيت الذي يلبي احتياجاته بشكل صحيح.



فيما يلي بعض النصائح التي تساعدكِ على اختيار الزيت المناسب لكل نوع شعر:



1. الشعر الجاف

يحتاج الشعر الجاف إلى زيوت غنية بالترطيب مثل زيت الأرغان وزيت جوز الهند. هذه الزيوت توفر ترطيبًا عميقًا وتحمي الشعر من الجفاف والتقصف.



2. الشعر الدهني

يناسب الشعر الدهني الزيوت الخفيفة مثل زيت الجوجوبا وزيت شجرة الشاي، إذ تعمل على تنظيم إفراز الدهون في فروة الرأس من دون التسبب في زيادة دهنية الشعر.



3. الشعر العادي

يمكنكِ اختيار زيوت متعددة تناسب الشعر العادي مثل زيت الزيتون وزيت اللوز، حيث توفر هذه الزيوت التغذية المطلوبة من دون أن تسبب دهونًا زائدة.



4. الشعر المتقصف

إذا كان شعركِ يعاني من التقصف، فمن الأفضل التركيز على الزيوت التي تقوّي أطراف الشعر مثل زيت الأفوكادو وزيت الخروع.

تم نسخ الرابط





