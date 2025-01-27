كيف تختارين تسريحة الشعر المثالية لملامح وجهك؟

- تسريحات الشعر التي تضيف حجمًا أعلى أو طوليًا تساعد على إطالة الوجه الدائري.
- تسريحات مثل الشعر المجعد أو الشعر المرفوع لأعلى ستكون مثالية.
- تجنب تسريحات الشعر القصير جداً أو الشعر المستقيم لأن ذلك سيبرز شكل الوجه الدائري.
-هذا الشكل يعتبر الأكثر تنوعًا في تسريحات الشعر. يمكن لأي تسريحة أن تناسب هذا الوجه.
- من التسريحات المناسبة: الشعر الطويل المنسدل، أو تسريحات الكاريه أو الويفي.
- يمكن تجربة قصات الشعر القصيرة أو المجعدة لإضافة حجم وملمس.
- لإخفاء الزوايا الحادة، اختاري تسريحات تبرز الملامح الأنثوية، مثل الشعر المموج أو الملتوي.
- تسريحات الشعر الطويل والمستقيم مع بعض التموجات أو الإضافات الجانبية ستكون رائعة.
- تجنب القصات المستقيمة التي قد تبرز شكل الفك.
- يفضل اختيار تسريحات توازن الجزء العلوي الأوسع مع الجزء السفلي الأضيق.
- تسريحات الشعر المرفوعة أو الشعر المائل على جانب واحد تساعد في هذا التوازن.
- يمكن تجربة تسريحات الكاريه أو الشعر المجعد الذي يضيف الحجم للجزء السفلي من الوجه.
- للحفاظ على توازن بين طول الوجه والعرض، اختاري تسريحات تضيف حجماً عند الجانبين مثل الشعر المجعد أو المموج.
- تجنب الشعر الطويل المستقيم لأنه قد يبرز طول الوجه.
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