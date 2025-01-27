كيف تختارين تسريحة الشعر المثالية لملامح وجهك؟

الوكيل الإخباري- اختيار تسريحة الشعر المناسبة التي تبرز ملامح وجهك يمكن أن يضيف الكثير لجمالك. إليك بعض النصائح التي تساعدك على اختيار التسريحة المثالية بناءً على شكل وجهك:



اضافة اعلان

الوجه الدائري:

- تسريحات الشعر التي تضيف حجمًا أعلى أو طوليًا تساعد على إطالة الوجه الدائري.

- تسريحات مثل الشعر المجعد أو الشعر المرفوع لأعلى ستكون مثالية.

- تجنب تسريحات الشعر القصير جداً أو الشعر المستقيم لأن ذلك سيبرز شكل الوجه الدائري.

الوجه البيضاوي:

-هذا الشكل يعتبر الأكثر تنوعًا في تسريحات الشعر. يمكن لأي تسريحة أن تناسب هذا الوجه.

- من التسريحات المناسبة: الشعر الطويل المنسدل، أو تسريحات الكاريه أو الويفي.

- يمكن تجربة قصات الشعر القصيرة أو المجعدة لإضافة حجم وملمس.

الوجه المربع:

- لإخفاء الزوايا الحادة، اختاري تسريحات تبرز الملامح الأنثوية، مثل الشعر المموج أو الملتوي.

- تسريحات الشعر الطويل والمستقيم مع بعض التموجات أو الإضافات الجانبية ستكون رائعة.

- تجنب القصات المستقيمة التي قد تبرز شكل الفك.

الوجه المثلث (القلبي):

- يفضل اختيار تسريحات توازن الجزء العلوي الأوسع مع الجزء السفلي الأضيق.

- تسريحات الشعر المرفوعة أو الشعر المائل على جانب واحد تساعد في هذا التوازن.

- يمكن تجربة تسريحات الكاريه أو الشعر المجعد الذي يضيف الحجم للجزء السفلي من الوجه.

الوجه الطويل:

- للحفاظ على توازن بين طول الوجه والعرض، اختاري تسريحات تضيف حجماً عند الجانبين مثل الشعر المجعد أو المموج.

- تجنب الشعر الطويل المستقيم لأنه قد يبرز طول الوجه.