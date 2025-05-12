كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟

البشرة الفاتحة:
إذا كانت بشرتك فاتحة مع درجات وردية أو باردة، يفضل اختيار الأشقر البلاتيني أو الأشقر الرمادي.
أما إذا كانت بشرتك فاتحة لكن دافئة أو تميل إلى الأصفر، اختاري درجات الأشقر الذهبي أو الأشقر العسلي.
البشرة المتوسطة:
إذا كانت بشرتك متوسطة مع درجات دافئة، يمكنك اختيار الأشقر الكراميل أو الأشقر الذهبي الداكن.
للبشرة المتوسطة ذات النغمات الباردة، يمكنك اختيار الأشقر الرمادي أو الأشقر الفاتح.
البشرة الداكنة:
للبشرة الداكنة، يفضل اختيار درجات الأشقر الدافئة مثل الأشقر العسلي أو الأشقر الكراميل، حيث تُكمل هذه الألوان البشرة بشكل طبيعي وتمنحك مظهرًا مشرقًا.
البشرة الزيتونية:
إذا كانت بشرتك زيتونية، اختاري درجات الأشقر الرمادي أو الأشقر البلاتيني إذا كانت بشرتك باردة، أما إذا كانت دافئة فيمكنك اختيار الأشقر الذهبي أو الأشقر البني الفاتح.
نصائح إضافية:
لا تنسي استشارة خبير تصفيف الشعر في حال كنتِ غير متأكدة من الاختيار.
تأكدي من تجربة اللون على خصلات صغيرة قبل تطبيقه بالكامل على الشعر لضمان الحصول على النتيجة التي ترغبين بها.
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