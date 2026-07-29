كيف تختارين سيروم أفين المناسب لبشرتك؟

الوكيل الإخباري- تختلف احتياجات البشرة حسب مشاكلها اليومية، ما يجعل اختيار السيروم المناسب خطوة أساسية في روتين العناية. وتقدم علامة "أفين" (Avène) الفرنسية مجموعة من السيرومات المصممة لمختلف أنواع البشرة، من الترطيب ومقاومة التجاعيد إلى تهدئة التهيجات وتوحيد اللون.



وتعتمد منتجاتها على المياه الحرارية المهدئة، ما يجعلها مناسبة حتى للبشرة الحساسة.

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