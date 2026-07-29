الأربعاء 2026-07-29 12:11 م

كيف تختارين سيروم أفين المناسب لبشرتك؟

شس
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   تختلف احتياجات البشرة حسب مشاكلها اليومية، ما يجعل اختيار السيروم المناسب خطوة أساسية في روتين العناية. وتقدم علامة "أفين" (Avène) الفرنسية مجموعة من السيرومات المصممة لمختلف أنواع البشرة، من الترطيب ومقاومة التجاعيد إلى تهدئة التهيجات وتوحيد اللون.

وتعتمد منتجاتها على المياه الحرارية المهدئة، ما يجعلها مناسبة حتى للبشرة الحساسة.

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ويُنصح بتحديد مشكلة البشرة الأساسية، مثل الجفاف أو فقدان النضارة أو علامات التقدم في العمر، لاختيار السيروم الأنسب.

 
 


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