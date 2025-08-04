كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

الوكيل الإخباري- اختيار شكل الأظافر المناسب يساعد في إبراز جمال اليدين ويكمل إطلالتك بشكل رائع. تعتمد طريقة بَرْد الأظافر على تحديد الشكل الأنسب حسب طبيعة وحجم اليدين.

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للأيدي الصغيرة والقصيرة:

يُفضل اختيار أشكال مدورة أو بيضاوية (Oval) لأنها تعطي انطباعًا بأطراف أصابع أطول وأكثر نعومة.

تجنبي الأشكال الحادة والطويلة التي قد تبدو مبالغ فيها على الأيدي القصيرة.



للأيدي الطويلة والنحيلة:

الأظافر المربعة (Square) أو المربعة المستديرة (Squoval) تعطي مظهرًا أنيقًا وعصريًا.

الأظافر المدببة (Stiletto) خيار جريء يمنح اليد مظهرًا ملفتًا.



للأيدي العريضة:

الأظافر البيضاوية أو المدورة تساعد في تلطيف مظهر اليد وإعطائها طابع أنحف.

تجنبي الأشكال المربعة الحادة التي قد تبرز عرض اليد.