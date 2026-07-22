كيف تختارين كريم الأساس المناسب لإطلالة صيفية ثابتة؟

وينصح خبراء التجميل في الصيف باختيار تركيبات خفيفة وقابلة للتنفس بدلًا من كريم الأساس الثقيل، مع تعديل طريقة الاستخدام عبر وضع كمية أقل أو مزجه مع مرطب خفيف للحصول على إطلالة طبيعية.
كما يُفضل تحضير البشرة جيدًا قبل المكياج باستخدام مرطب خفيف وواقي شمس، واختيار اللمسة النهائية المناسبة حسب نوع البشرة؛ فالمطفية تناسب البشرة الدهنية، بينما تناسب التركيبات الطبيعية أو الساتان البشرة العادية والجافة.
ويؤكد الخبراء أن تثبيت المكياج بكمية قليلة من البودرة في المناطق الدهنية، واستخدام بخاخ التثبيت، يساعدان على الحفاظ على ثبات كريم الأساس ومظهره خلال أيام الصيف الحارة.
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