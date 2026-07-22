الأربعاء 2026-07-22 02:42 م

كيف تختارين كريم الأساس المناسب لإطلالة صيفية ثابتة؟

سي
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري-  يتغير مظهر كريم الأساس مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، بسبب زيادة إفراز الزيوت والتعرق، ما قد يؤدي إلى تكتله أو اختفائه وتغير لونه بعد ساعات من وضعه.

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وينصح خبراء التجميل في الصيف باختيار تركيبات خفيفة وقابلة للتنفس بدلًا من كريم الأساس الثقيل، مع تعديل طريقة الاستخدام عبر وضع كمية أقل أو مزجه مع مرطب خفيف للحصول على إطلالة طبيعية.


كما يُفضل تحضير البشرة جيدًا قبل المكياج باستخدام مرطب خفيف وواقي شمس، واختيار اللمسة النهائية المناسبة حسب نوع البشرة؛ فالمطفية تناسب البشرة الدهنية، بينما تناسب التركيبات الطبيعية أو الساتان البشرة العادية والجافة.


ويؤكد الخبراء أن تثبيت المكياج بكمية قليلة من البودرة في المناطق الدهنية، واستخدام بخاخ التثبيت، يساعدان على الحفاظ على ثبات كريم الأساس ومظهره خلال أيام الصيف الحارة.

 
 


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