كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

01:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762549 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- المكياج لم يعد مجرد ألوان نضعها على الوجه، بل أصبح لغة خاصة تعبّر عن شخصيتك، وعن طريقتك في رؤية ذاتك، وعن الرسالة التي تريدين إيصالها قبل أن تنطقي بكلمة واحدة. فالسيدة الهادئة ليست كالسيدة الجريئة، والعاشقة للأناقة الكلاسيكية تختلف تماماً عن محبة الستايل العصري، والعملية السريعة قد لا تجد نفسها في التفاصيل الدقيقة لعاشقات الإتقان والفن. اضافة اعلان





وفي كل مرة تحاولين فيها مواكبة موضة جديدة لا تشبهك، ستشعرين دون وعي بأن شيئاً ما "غير مناسب". قد يكون اللوك جذاباً، لكنه لا يشبهك. قد يلفت الأنظار، لكنه لا يشبه قصتك. لذلك، أصبح من المهم أن تكون شخصيتك هي دليل الاختيار الأول، وأن تكون الموضة مجرد مصدر إلهام، لا قاعدة ثابتة تفرض عليك ما يجب فعله.



فالمكياج قوة ناعمة تمنحك ثقة، لكن هذه القوة لا تكتمل إلا عندما تختارين ما يعكس ذوقك، وعفويتك، وقوتك، ونعومتك، أو حتى غموضك. هو جزء من هويتك اليومية، وليس قناعاً ترتدينه فقط لأن "الترند" يفرضه.



ولهذا، دعينا نأخذك في رحلة أعمق، رحلة تتعرفين فيها إلى ذاتك من جديد من خلال مكياجك، وتكتشفين أي أسلوب يليق بروحك قبل أن يليق بوجهك، وأي اختيار سيعكس جوهرك قبل أن يجذب الأنظار.



كيف تعرفين شخصية مكياجك؟



قبل اختيار الألوان والمنتجات، اسألي نفسك:



كيف ترين نفسك؟



هل أنت هادئة، جريئة، عملية، أنيقة، مرحة، أم غامضة؟



الإجابة ستوجه كل خطوة لاحقة، لأن المكياج الذي يعكس شخصيتك يجب أن يجعلك تشعرين وكأنك في بيتك، لا متصنعة ولا متكلفة.



وهذه الخطوة مهمة جداً؛ لأن ما يليق بشخصية هادئة قد لا يليق بشخصية محبة للأضواء، وما يناسب امرأة عملية مشغولة طوال اليوم لا يناسب امرأة عاشقة للتفاصيل والفن.



اختاري مكياجك حسب شخصيتك

للمرأة الهادئة والرومانسية: نعومتكِ هي جمالك الحقيقي



إذا كنتِ تنتمين إلى هذا النوع من الشخصيات، فإطلالتكِ المثالية يجب أن تكون خفيفة، شفافة، وتشبه صباحاً دافئاً.



اختاري درجات الورد الفاتح، والخوخ، والبيج.



حافظي على بشرة صحية وناعمة بدون طبقات ثقيلة.



اكتفي بلمسات بسيطة من الماسكرا.



الظلال المطفية ستبرز جمالك دون مبالغة.



هذا الستايل يشبهك لأنه يبرز رقتك الداخلية دون أن يفرض نفسه بقوة.



للمرأة الجريئة والواثقة: حضوركِ يحتاج مكياجاً قوياً



أنتِ صاحبة شخصية لا تمر مرور الكرام، ولذلك يناسبك مكياج ذو بصمة واضحة:



السموكي الداكن بدرجات الأسود أو البني المحروق.



أحمر الشفاه الأحمر أو البرغندي أو لون طبيعي قوي.



الأيلاينر المجنح أو العريض يمنحك حضوراً واضحاً.



لمسة إضاءة بارزة تعطي إشراقة قوية.



المكياج معك ليس مجرد تزيين، بل هو لغة قوة. ولو ظهرتِ بلوك ناعم جداً، قد تشعرين بأنك متخفية عن طبيعتك.



للمرأة العملية والسريعة: المكياج الذكي الذي يخدم يومك



أنتِ صاحبة نمط حياة سريع وعملي، ولا وقت لديك لنصف ساعة أمام المرآة. لذلك يناسبك:



كريم خفيف يوحّد لون البشرة بسرعة.



قلم سريع لتحديد الحواجب بشكل طبيعي.



لمسة ماسكرا واحدة تكفي.



لون شفاه طبيعي يمكن وضعه بسهولة.



أحمر خدود كريمي يمنحك إشراقة فورية.



إطلالتك يجب أن تكون عملية، خفيفة، ويمكن تجديدها خلال اليوم.

تم نسخ الرابط





