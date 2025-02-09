كيف تصغرين أنفك بالمكياج: دليل خطوة بخطوة

1 - استخدمي كريم الأساس المناسب:
اختاري كريم أساس قريب من لون بشرتك.
ضعيه على كامل وجهك باستخدام فرشاة أو إسفنجة دمج للحصول على تغطية متساوية.
2 - استخدام الكونتور:
اختاري كونسيلر أو بودرة كونتور بدرجة أغمق من لون بشرتك بدرجتين إلى ثلاث درجات.
ضعيه على جانبي أنفك، بدءًا من الجفن العلوي وحتى قاعدة الأنف، مع التأكد من عدم وضعه على الطرف الأمامي للأنف.
3 - إضاءة الأنف:
استخدمي هايلايتر أو كونسيلر أفتح بدرجة واحدة من بشرتك، وضعيه على الجزء الأوسط من الأنف (على الجسر العلوي للأنف).
يمكن أيضًا وضعه على طرف الأنف (إذا كنت تريدين إخفاء حجم الأنف الأطول) لإضاءة المنطقة.
4 - دمج المكياج:
ادمجي الكونتور والهايلايتر جيدًا باستخدام إسفنجة مكياج أو فرشاة صغيرة. تأكدي من عدم وجود خطوط واضحة بين الألوان.
5 - المسح النهائي:
استخدمي بودرة تثبيت لإزالة اللمعان والحفاظ على ثبات المكياج طوال اليوم.
يمكن أيضًا استخدام رشة من بخاخ التثبيت لمظهر أكثر استدامة.
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