كيف تضيف 10 سنوات إلى عمرك؟

الوكيل الإخباري- أكد الصحفي الأميركي دان بويتنر في حديثه الى برنامج Ten Percent Happier with Dan Harris، أن العديد من منتجات العناية بالبشرة ومكافحة الشيخوخة التي يستثمر فيها الناس لم يثبت فعاليتها بأنها قد تبطّئ أو تقدّم حلولاً طويلة الأجل للبشرة.

اضافة اعلان



ولفت بويتنر إلى أن هناك ممارسات يقوم بها سكان المناطق الزرقاء، أي المناطق الجبلية في سردينيا، تساعدهم على أن يكونوا الأشخاص الأطول عمراً في العالم، ويمكن إضافتها إلى الروتين اليومي للاستفادة من المزيد من العمر.



ولاحظ بويتنر أثناء دراسته لأحوال سكان المناطق الزرقاء، أن هذه الممارسات بسيطة ويمكن أن تصبح من أساسيات حياة أي شخص، من بينها:



- الحركة بشكل طبيعي: أي الانخراط في المزيد من الأنشطة البدنية مثل الاعتناء بالحديقة أو المشي. نادراً ما يعتمد الأشخاص في المناطق الزرقاء على وسائل مثل الحافلات أو السيارات للانتقال من مكان إلى آخر.

- التوقّف: سواء قرروا استخدام لحظات الهدوء لأخذ قيلولة أو فترات راحة أثناء النهار، وجد بويتنر أن الأشخاص في المناطق الزرقاء يأخذون فترات راحة عادة ويتوقفون عن الصخب قليلاً، مما قد يبعث الفرح في نفوسهم ويخفّض مستويات التوتر.



- الانتباه الى عادات الأكل: في أوكيناوا باليابان، يتبع السكان شعار "هارا هاتشي بو"، ما يعني أنهم يتوقفون عن تناول الوجبات عندما تكون معداتهم ممتلئة بنسبة 80 في المئة. لذلك اقترح بويتنر استراتيجيات قائمة على الأدلة للامتناع عن الإفراط في تناول الطعام مثل إزالة الشاشات من المطبخ، وتناول الطعام مع العائلة، وتحميل السعرات الحرارية في بداية اليوم لتناول وجبات أصغر في المساء.

- الأولوية للروابط الاجتماعية: يتواصل بعض سكان المناطق الزرقاء اجتماعياً ويشاركون في الرياضات الجماعية، ولكن الممارسة الشائعة بين هذه المجتمعات هي التجمّع مع الأحبّاء يومياً.