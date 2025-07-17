الخميس 2025-07-17 04:33 م
 

لإشراق فوريّ.. لاصقات تمحو تعب محيط العينين في دقائق

فا
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-   لاصقات تحت العين المنتشرة على مواقع التواصل تُعطي نتائج فورية، لكنها لا تُغني عن كريمات العناية طويلة المدى.

اضافة اعلان


تحتوي عادةً على مكونات مثل:
حمض الهيالورونيك لترطيب وتمليس الخطوط
الكافيين لتقليل الانتفاخ
فيتامين C لتفتيح وإشراق البشرة


✔ تُستخدم قبل المناسبات أو عند الشعور بالتعب
✔ يجب اختيار اللاصقة حسب الحاجة (هالات، انتفاخ، جفاف)
✔ لحماية إضافية: احفظيها في الثلاجة


💡استخدميها كمكمّل للعناية اليومية وليس بديلاً دائمًا.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "أوقاف إربد" تنظم ورشة عن آفة المخدرات

نتنتنتن

تكنولوجيا هيمنة الاشتراكات الأسبوعية على أرباح تطبيقات iOS

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الروماني في عمّان

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الروماني في عمّان

ع

تكنولوجيا جوجل تحوّل NotebookLM إلى "موسوعة معرفية ذكية"

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 17-7-2025

ر

تكنولوجيا ميزة جديدة من مايكروسوفت لإطالة عمر بطارية اللابتوب

خم

المرأة والجمال لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين

فا

المرأة والجمال لإشراق فوريّ.. لاصقات تمحو تعب محيط العينين في دقائق



 
 





الأكثر مشاهدة