لإشراق فوريّ.. لاصقات تمحو تعب محيط العينين في دقائق

الوكيل الإخباري- لاصقات تحت العين المنتشرة على مواقع التواصل تُعطي نتائج فورية، لكنها لا تُغني عن كريمات العناية طويلة المدى.

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تحتوي عادةً على مكونات مثل:

حمض الهيالورونيك لترطيب وتمليس الخطوط

الكافيين لتقليل الانتفاخ

فيتامين C لتفتيح وإشراق البشرة



✔ تُستخدم قبل المناسبات أو عند الشعور بالتعب

✔ يجب اختيار اللاصقة حسب الحاجة (هالات، انتفاخ، جفاف)

✔ لحماية إضافية: احفظيها في الثلاجة



💡استخدميها كمكمّل للعناية اليومية وليس بديلاً دائمًا.