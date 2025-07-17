لإشراق فوريّ.. لاصقات تمحو تعب محيط العينين في دقائق

تحتوي عادةً على مكونات مثل:
حمض الهيالورونيك لترطيب وتمليس الخطوط
الكافيين لتقليل الانتفاخ
فيتامين C لتفتيح وإشراق البشرة
✔ تُستخدم قبل المناسبات أو عند الشعور بالتعب
✔ يجب اختيار اللاصقة حسب الحاجة (هالات، انتفاخ، جفاف)
✔ لحماية إضافية: احفظيها في الثلاجة
💡استخدميها كمكمّل للعناية اليومية وليس بديلاً دائمًا.
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