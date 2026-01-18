لا تهملي رقبتك… هنا تبدأ أولى علامات الشيخوخة

الوكيل الإخباري- غالبًا ما تُهمَل الرقبة في روتين العناية بالبشرة، رغم أنها أكثر المناطق عرضة للتجاعيد والترهّل المبكر، نتيجة عوامل وراثية، نقص الفيتامينات، التعرّض للشمس، التقدم في العمر، والتدخين.

للحفاظ على شباب الرقبة، ينصح خبراء البشرة بتنظيفها وترطيبها يوميًا مع تدليك خفيف، شرب الماء، تجنّب التدخين، والنوم على الظهر لتقليل ظهور الخطوط.



كما تساعد الأقنعة الطبيعية على نضارة ومرونة الرقبة، مثل:

خيار وزيت إكليل الجبل: يرطب ويوحّد اللون.

جل الصبار والمايونيز: يعزز مرونة الجلد ويعيد ترميم الأنسجة.

موز وليمون: يرطب ويقاوم الشيخوخة.



الالتزام بهذه العناية يحوّل الرقبة من منطقة منسية إلى مساحة مشرقة ومشدودة تعكس شباب الوجه.