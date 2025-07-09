الأربعاء 2025-07-09 02:38 م
 

لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين

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تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   أكد خبراء التجميل أنه أصبح بالإمكان تعزيز نضارة البشرة وشبابها دون الحاجة إلى تدخلات تجميلية مثل الحقن أو الليزر، وذلك من خلال التركيز على مكمّلين غذائيين أساسيين: فيتامين A والكولاجين.

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يساعد فيتامين A على تحفيز إنتاج الكولاجين والإلستين، ويحارب علامات التقدم في السن، ويحسن لون البشرة ويقلل من التصبغات وحب الشباب، خاصة عند المواظبة على تناوله من مصادر غذائية طبيعية أو كمكمّل غذائي.


أما الكولاجين، فهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وشدّها، ويبدأ الجسم بفقدانه تدريجياً من سن الـ21. لذلك يُنصح بتناوله كمكمّل بعد الثلاثين، لا سيما بعد الأربعين، لدعم ترميم الجلد.


ويُوصى بتناوله مساءً مع كمية وافرة من الماء، إلى جانب نظام غذائي يدعم إنتاجه مثل الخضروات الورقية، الحمضيات، الطماطم، الزنجبيل، والكركم، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية ويؤخر مظاهر الشيخوخة بفعالية.

 

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