لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين

الوكيل الإخباري- بحاث جديدة تؤكد: تناول العشاء في وقت مبكر (مثلاً قبل 6 مساءً) يساهم في:

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تحسين الصحة الأيضية

تقليل خطر السمنة والسكري من النوع 2

تنظيم السكر في الدم بشكل أفضل

تحسين نوعية النوم



في المقابل، تناول العشاء بعد الساعة 10 مساءً يؤدي إلى:

ارتفاع السكر

تباطؤ حرق الدهون

زيادة تخزين الدهون بالجسم



السبب؟ إيقاع الجسم البيولوجي وهرمون الميلاتونين الذي يتداخل مع الإنسولين ليلاً.



✅ النصيحة: اجعل وجبتك الأساسية في النصف الأول من اليوم، وقلّل أو امتنع عن الأكل ليلاً لتحافظ على صحتك.