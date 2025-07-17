الخميس 2025-07-17 04:33 م
 

لبشرة خالية من التجاعيد.. عناصر تعيد إنتاج الكولاجين

خم
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   بحاث جديدة تؤكد: تناول العشاء في وقت مبكر (مثلاً قبل 6 مساءً) يساهم في:

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تحسين الصحة الأيضية
تقليل خطر السمنة والسكري من النوع 2
تنظيم السكر في الدم بشكل أفضل
تحسين نوعية النوم


في المقابل، تناول العشاء بعد الساعة 10 مساءً يؤدي إلى:
ارتفاع السكر
تباطؤ حرق الدهون
زيادة تخزين الدهون بالجسم


السبب؟ إيقاع الجسم البيولوجي وهرمون الميلاتونين الذي يتداخل مع الإنسولين ليلاً.


✅ النصيحة: اجعل وجبتك الأساسية في النصف الأول من اليوم، وقلّل أو امتنع عن الأكل ليلاً لتحافظ على صحتك.

 

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