لبقع البُنية يُمكن تجنبها باتباع هذه النصائح

الوكيل الإخباري- بالتأكيد فرط إنتاج خلايا الصباغ للميلانين هو السبب الرئيسي وراء تكّون البقع البُنية أو الداكنة على الجلد؛ ورغم أنه لا يوجد أي مضاعفات للإصابة بها، ولا تتحول هذه البقع إلى سرطان في الجلد، إلا أنها من الأمراض الجلدية الشائعة لدى 80 % من النساء والرجال من دون استثناء.

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وبما أن البقع البُنية تُعدّ من التغيرات غير الضارة التي قد تحدث على الجلد، ولا تسبب أي ألم إلا في حالاتٍ نادرة، وغالبًا ما تبدأ هذه البقع الداكنة بالاختفاء، ويصبح لونها أفتح عند تلقي العلاج المُناسب بالتدريج؛ ولكن من الممكن أن تعود مجددًا بعد العلاج، لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع ظهورها مرة أخرى.



تجنبي التعرض لأشعة الشمس في الوقت ما بين العاشرة صباحًا والساعة الثانية بعد الظهر؛ فأشعة الشمس تكون عمودية وأكثر حدة.

استخدمي واقي الشمس، ووضعيه قبل الذهاب إلى الخارج بربع ساعة إلى نصف ساعة، ويجب وضعه على جميع أجزاء الجلد التي تتعرض لأشعة الشمس وبكمية وافرة.

ارتدي ملابس تغطي الذراعين والساقين، وكذلك قبعة لتحمي الوجه.

لا تنسي تجفيف جسمك جيدًا بعد الاستحمام، وترطيب الجلد بالكريمات أو الزيوت الطبيعية، وذلك لتعزيز مرونة الجلد، ومنع تكّون البقع المُتفاوتة بجميع أنحاء جلد الجسم، وخصوصًا المناطق الحساسة.

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