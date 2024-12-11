لبقع البُنية يُمكن تجنبها باتباع هذه النصائح

وبما أن البقع البُنية تُعدّ من التغيرات غير الضارة التي قد تحدث على الجلد، ولا تسبب أي ألم إلا في حالاتٍ نادرة، وغالبًا ما تبدأ هذه البقع الداكنة بالاختفاء، ويصبح لونها أفتح عند تلقي العلاج المُناسب بالتدريج؛ ولكن من الممكن أن تعود مجددًا بعد العلاج، لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع ظهورها مرة أخرى.
ارتدي ملابس تغطي الذراعين والساقين، وكذلك قبعة لتحمي الوجه.
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