لجمال البشرة..طرق تحسين الكولاجين وإبطاء التجاعيد

الوكيل الإخباري- هناك كريمات وإجراءات تجميلية لتجديد البشرة مع العمر، لكن بعض أفضل العلاجات قد يأتي من الأطعمة التي تعمل على تحسين الكولاجين والإيلاستين، وإبطاء مظاهر الشيخوخة.



ترجع التجاعيد وترهل الجلد إلى حد كبير إلى انهيار الكولاجين والإيلاستين، وهما بروتينان في النسيج الضام، حسب "ليفينغ سترونغ". ويوفر الكولاجين للجلد بنيته والدعم، بينما يوفر الإيلاستين القوة والمرونة.

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وتشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي مسؤول عن 30% من تكوين التجاعيد لدى النساء، وأن الحمية الغنية بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، والليكوبين، وفيتامين سي، ترتبط بتجاعيد أقل وبشرة أكثر شباباً.



وتفيد الأبحاث بأن الفواكه، والخضروات، والمكسرات، والبذور، والأسماك من الأطعمة التي لها فوائد لصحة الجلد.



الحمضيات

وتعد العديد من الفواكه خاصة الحمضية، والخضروات مصادر ممتازة لفيتامين سي، الضروري لتكوين الكولاجين. كما أن الأطعمة مثل الأسماك، والجوز، والأفوكادو، والفواكه، والخضروات ذات الألوان الداكنة غنية أيضاً بالأحماض الدهنية الأساسية، ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التلف على المستوى الخلوي.



وتوصي الدكتورة زينوفيا غابرييل، أخصائية الأمراض الجلدية في مركز زينا الطبي بكاليفورنيا بتناول، الطماطم، والحمضيات مثل البرتقال، والغريب فروت، والليمون، والليمون الحامض، وشاي الماتشا الأخضر، والتوت الأزرق، والجوز.



كما تشجع على تناول السبانخ، والملفوف، أي الكرنب، والجرجير.، والجزر، والبطاطا الحلوة، والفلفل الحلو، والسلمون، والسردين ،والهلبوت، والتونة.



أعشاب وتوابل