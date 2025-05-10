لشعر صحي لا يتساقط.. ركزوا على هذه الاطعمة

ولحسن الحظ، يمكن التحكم في بعض هذه العوامل، والنظام الغذائي أحدها.
في المقابل، قد يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية إلى تساقط الشعر.
تشمل هذه العناصر الغذائية الرئيسية:
• فيتامين ب12.
• فيتامين د.
• البيوتين.
• الريبوفلافين.
• الحديد.
أفضل أطعمة لشعر صحي:
1. البيض.
2. التوت.
3. السبانخ.
4. الأسماك الدهنية.
5. البطاطا الحلوة.
6. الأفوكادو.
7. المكسرات والبذور.
8. الفلفل الحلو.
9. المحار.
10. اللحوم.
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