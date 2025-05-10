لشعر صحي لا يتساقط.. ركزوا على هذه الاطعمة

الوكيل الإخباري- يعتمد الحصول على شعر صحي يدوم (ويستمر في النمو) حتى الشيخوخة على عوامل عديدة: الصحة العامة، والجينات، والعمر، والنظام الغذائي، والبيئة، والأدوية.



ولحسن الحظ، يمكن التحكم في بعض هذه العوامل، والنظام الغذائي أحدها.

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وبحسب "ستادي فايندز"، تلعب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام دوراً مهماً في دورة نمو بصيلات الشعر وتجدد الخلايا.



في المقابل، قد يؤدي اتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية إلى تساقط الشعر.

تشمل هذه العناصر الغذائية الرئيسية:



• فيتامين ب12.



• فيتامين د.



• البيوتين.



• الريبوفلافين.



• الحديد.



أفضل أطعمة لشعر صحي:

1. البيض.



2. التوت.



3. السبانخ.



4. الأسماك الدهنية.



5. البطاطا الحلوة.



6. الأفوكادو.



7. المكسرات والبذور.



8. الفلفل الحلو.



9. المحار.



10. اللحوم.