لصقات مُغذية ونظارات ذكية.. لنضارة عينَيْك

الوكيل الإخباري- في السنوات الأخيرة، برزت تقنية العلاج بـ«المجال الكهرومغناطيسي النبضي» (PEMF) كحل مبتكر وفعال للعناية بالبشرة، خصوصًا في منطقة تحت العين. تستخدم هذه التقنية نبضات مغناطيسية منخفضة الطاقة لتحفيز نشاط الخلايا، وتعزيز إنتاج الكولاجين، وتقليل الهالات الداكنة والانتفاخات، ما يمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة وشبابًا.

اضافة اعلان



وتأتي الأجهزة الحديثة التي تعتمد هذه التقنية، مثل جهاز «PlasmaGLO LED Duo – Undereye Corrector» الذي يجمع بين الضوء الأحمر، والأشعة تحت الحمراء، والمجال المغناطيسي لتحفيز البشرة، مع لصقات مغذية تحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامينات مضادة للأكسدة، ما يجعل العلاج سهلاً وآمنًا للاستعمال المنزلي.



كما توفر نظارات «Cellvital PEMF» و«QRS PEMF 402 Glasses Applicator» حلولًا ذكية لتعزيز الدورة الدموية حول العينين، وتخفيف الإجهاد والهالات، مع تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، ما يجعلها خيارًا متقدمًا يجمع بين الصحة والجمال.



تقنيات المجال الكهرومغناطيسي النبضي تستند إلى تاريخ طويل من الاستخدام الطبي، حيث اعتمدتها وكالات كبرى مثل «ناسا» لعلاج مشاكل العظام، واليوم تنتقل لتصبح جزءًا من روتين العناية بالبشرة غير الجراحي، لمن يبحثون عن حلول فعالة وآمنة لتجديد شباب محيط العين.