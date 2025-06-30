للبشرة الدهنية.. خطوات فعالة لترطيب متوازن والتحكم في إفراز الزيوت

الوكيل الإخباري- تعتقد الكثير من النساء أن الترطيب يخص فقط صاحبات البشرة الجافة، بينما الحقيقة أن البشرة الدهنية بحاجة ماسّة للترطيب. فعدم ترطيبها يدفع الغدد الدهنية لإنتاج المزيد من الزهم كرد فعل لتعويض الجفاف، ما يؤدي إلى لمعان مزعج، انسداد في المسام، وظهور الحبوب.

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