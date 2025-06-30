الإثنين 2025-06-30 03:47 م
 

للبشرة الدهنية.. خطوات فعالة لترطيب متوازن والتحكم في إفراز الزيوت

غتع
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-   تعتقد الكثير من النساء أن الترطيب يخص فقط صاحبات البشرة الجافة، بينما الحقيقة أن البشرة الدهنية بحاجة ماسّة للترطيب. فعدم ترطيبها يدفع الغدد الدهنية لإنتاج المزيد من الزهم كرد فعل لتعويض الجفاف، ما يؤدي إلى لمعان مزعج، انسداد في المسام، وظهور الحبوب.

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لماذا تحتاج البشرة الدهنية للترطيب؟
عندما تُحرم البشرة من الترطيب، تتعامل وكأنها "في حالة جفاف"، فتفرز مزيدًا من الدهون لحماية نفسها. النتيجة: بشرة غير متوازنة وأكثر عرضة للمشكلات. ترطيبها بالطريقة الصحيحة يضمن تحكماً أفضل في إفراز الزيوت، ويحسّن المظهر العام للبشرة.

كيف تختارين المرطب المناسب؟
خالي من الزيوت: ابحثي عن تركيبات مائية أو "جل" لا تترك ملمساً دهنياً.
سريع الامتصاص: يُفضل اختيار الجل أو الكريم الجل، لأنها لا تسد المسام.
لمسة نهائية مطفية (Matte): تمنحكِ مظهرًا خاليًا من اللمعان وتناسب المكياج.

ترشيحات مرطبات فعّالة للبشرة الدهنية:
1. Clinique Moisture Surge 100H
تركيبة جل خفيفة وخالية من الزيوت تمنح ترطيبًا عميقًا يصل إلى 100 ساعة، غنية بالفيتامينات وحمض الهيالورونيك.
2. La Roche-Posay Effaclar Mat
مرطب بلمسة نهائية مطفية، يقلل اللمعان ويضيق المسام، مثالي للبشرة الحساسة والمعرضة للحبوب.
3. Kiehl’s Ultra Facial Oil-Free Gel
تركيبة جل-كريمية خالية من الزيوت، تمنح إحساسًا فوريًا بالانتعاش دون ترك أي بقايا دهنية.
4. Bioderma Sebium Mat Control
يعمل كمرطب وممهد للمكياج، يحتوي على مكونات تنظم إفراز الزهم وتحسن ملمس البشرة.
5. Estée Lauder DayWear Matte
مرطب فاخر بخاصية التحكم في الزيوت، يمنح ترطيبًا متوازنًا ويحارب العلامات الأولى للشيخوخة.
6. Avène Hyaluron Activ B3
تركيبة تجمع بين الكريم والجل، تحتوي على النياسيناميد وحمض الهيالورونيك، وتمنح ترطيبًا عميقًا وانتعاشاً فوريًا.

الخلاصة:
البشرة الدهنية ليست بمعزل عن العناية، بل تتطلب ترطيبًا ذكيًا ومتوازنًا. واختيار المنتج المناسب هو أول خطوة نحو بشرة صحية، منتعشة، وخالية من اللمعان.

زهرة الخليج

 
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