للحامل.. مواد شائعة في مستحضرات التجميل قد تضر بالجنين

ويؤكد المختصون أن بعض هذه المواد قد ترتبط بمخاطر تتعلق بتطور الجنين أو التوازن الهرموني، فيما يُنصح باللجوء إلى بدائل أكثر أمانًا، مثل الواقيات الشمسية المعدنية وفيتامين (C).
وتبقى استشارة الطبيب المختص ضرورية قبل استخدام أي منتج خلال فترة الحمل لضمان سلامة الأم والجنين.
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