للحامل.. مواد شائعة في مستحضرات التجميل قد تضر بالجنين

الوكيل الإخباري- ينصح الخبراء الحوامل بتوخي الحذر عند اختيار مستحضرات العناية بالبشرة، وتجنب 5 مكونات شائعة قد تؤثر في صحة الأم أو الجنين.

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وهي: الريتينويدات ومشتقات فيتامين (A)، وحمض الساليسيليك بتركيزاته المرتفعة، ومركبات الفثالات، والواقيات الشمسية الكيميائية، إضافة إلى الهيدروكينون.



ويؤكد المختصون أن بعض هذه المواد قد ترتبط بمخاطر تتعلق بتطور الجنين أو التوازن الهرموني، فيما يُنصح باللجوء إلى بدائل أكثر أمانًا، مثل الواقيات الشمسية المعدنية وفيتامين (C).