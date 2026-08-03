لماذا أصبحت Lip Tints الخيار الأول للنساء؟

ويؤكد خبراء التجميل أن صبغات الشفاه تمنح لونًا يدوم لساعات ويقاوم التلطخ، كما يمكن استخدامها بمفردها لإطلالة ناعمة أو مع ملمع شفاه لمظهر أكثر إشراقًا.
ولأفضل النتائج، يُنصح بتقشير الشفاه وترطيبها قبل الاستخدام، ثم تطبيق المنتج على طبقات خفيفة لضمان ثبات اللون طوال اليوم، في انسجام مع توجهات المكياج الطبيعي والبسيط.
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