الإثنين 2026-08-03 11:39 ص

لماذا أصبحت Lip Tints الخيار الأول للنساء؟

شسي
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة، برزت صبغات الشفاه (Lip Tints) كواحدة من أبرز صيحات الجمال لصيف 2026، بفضل خفتها وثباتها ومظهرها الطبيعي، لتنافس أحمر الشفاه التقليدي.اضافة اعلان


ويؤكد خبراء التجميل أن صبغات الشفاه تمنح لونًا يدوم لساعات ويقاوم التلطخ، كما يمكن استخدامها بمفردها لإطلالة ناعمة أو مع ملمع شفاه لمظهر أكثر إشراقًا.

ولأفضل النتائج، يُنصح بتقشير الشفاه وترطيبها قبل الاستخدام، ثم تطبيق المنتج على طبقات خفيفة لضمان ثبات اللون طوال اليوم، في انسجام مع توجهات المكياج الطبيعي والبسيط.
 
 


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