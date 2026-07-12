لماذا تدخل زبدة الكاكاو في أشهر مستحضرات العناية بالبشرة؟

كما تناسب البشرة الحساسة، وتساهم في تهدئة التهيج والتخفيف من الجفاف والتشققات، خاصة في الشفاه، لاحتوائها على الأحماض الدهنية وفيتامين "E" الذي يدعم إنتاج الكولاجين ويحسن مظهر البشرة.
ورغم دخولها في بعض مستحضرات الحماية من الشمس، فإن زبدة الكاكاو لا تُغني عن استخدام واقي الشمس، بل تُعد مكونًا داعمًا للعناية بالبشرة.
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