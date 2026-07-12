الأحد 2026-07-12 03:42 م

لماذا تدخل زبدة الكاكاو في أشهر مستحضرات العناية بالبشرة؟

fdg
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري-   تُعد زبدة الكاكاو من المكونات الشائعة في مستحضرات العناية بالبشرة، بفضل خصائصها المرطبة والمغذية، إذ تساعد على ترطيب البشرة بعمق، وتعزيز مرونتها، ودعم حاجزها الطبيعي للحفاظ على نعومتها.اضافة اعلان


كما تناسب البشرة الحساسة، وتساهم في تهدئة التهيج والتخفيف من الجفاف والتشققات، خاصة في الشفاه، لاحتوائها على الأحماض الدهنية وفيتامين "E" الذي يدعم إنتاج الكولاجين ويحسن مظهر البشرة.

ورغم دخولها في بعض مستحضرات الحماية من الشمس، فإن زبدة الكاكاو لا تُغني عن استخدام واقي الشمس، بل تُعد مكونًا داعمًا للعناية بالبشرة.
 
 


gnews

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