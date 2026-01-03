لماذا تزداد الهالات الداكنة حول العينين سوءاً في الشتاء؟

الحلول الأساسية:
ترطيب مكثف لمنطقة تحت العينين باستخدام كريمات غنية.
شرب كمية كافية من الماء يوميًا.
استخدام جهاز ترطيب الهواء في الأماكن الجافة.
تجنب فرك العينين وأخذ فترات راحة من الشاشات.
تحسين الدورة الدموية عبر كمادات دافئة.
الاهتمام بالنوم الجيد وتقليل الحساسية.
وفي حال استمرار الهالات رغم العناية، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية لتحديد السبب والعلاج المناسب.
-
أخبار متعلقة
-
هذا ما يفعله حمض الفيروليك لتعزيز إشراق البشرة
-
7 نصائح جمالية يجب اتباعها لبشرة أفضل في عام 2026
-
الفيتامينات الأساسية لتعزيز صحة الشعر ومنع التساقط
-
"أقنعة الفحم".. بين الوهم الجمالي وخطر تضرر البشرة
-
أبرزها علاج الهالات الداكنة.. فوائد مذهلة للقهوة على البشرة
-
حمض اللاكتيك بديل الريتينويدات للعناية بالبشرة الحساسة
-
8 نصائح لتحسين إطلالتك قبل العام الجديد بأقل التكاليف
-
أقنعة بروتين منزلية لعلاج الشعر التالف والجاف