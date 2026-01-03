السبت 2026-01-03 05:22 م

لماذا تزداد الهالات الداكنة حول العينين سوءاً في الشتاء؟

الوكيل الإخباري-   يزيد فصل الشتاء من وضوح الهالات الداكنة بسبب جفاف الهواء والتدفئة الداخلية، ما يؤدي إلى فقدان رطوبة البشرة الرقيقة حول العينين وظهور الأوعية الدموية بشكل أوضح. كما يسهم قلة التعرض للشمس، اضطراب النوم، ضعف الدورة الدموية، الحساسية، وإجهاد الشاشات في تفاقم المشكلة.

الحلول الأساسية:
ترطيب مكثف لمنطقة تحت العينين باستخدام كريمات غنية.
شرب كمية كافية من الماء يوميًا.
استخدام جهاز ترطيب الهواء في الأماكن الجافة.
تجنب فرك العينين وأخذ فترات راحة من الشاشات.
تحسين الدورة الدموية عبر كمادات دافئة.
الاهتمام بالنوم الجيد وتقليل الحساسية.


وفي حال استمرار الهالات رغم العناية، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية لتحديد السبب والعلاج المناسب.

 

