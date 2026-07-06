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لماذا تزداد بقع النمش على البشرة في الصيف؟

شصي
تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 02:29 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض للشمس، يلاحظ ازدياد وضوح النمش لدى كثير من النساء، خاصة على الوجه والكتفين.

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والنمش هو بقع جلدية صغيرة ناتجة عن زيادة نشاط الخلايا المنتجة للميلانين تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، ويظهر بشكل أوضح في الصيف ويخف في الشتاء.

يرتبط ظهور النمش بعوامل وراثية مثل جين MC1R، لذلك تختلف استجابة البشرة للشمس من شخص لآخر، حتى مع نفس درجة التعرض.

يظهر النمش غالباً في المناطق المكشوفة مثل الوجه، الجبهة، الكتفين، اليدين والذراعين، وقد يمتد لمناطق أخرى مع كثرة التعرض للشمس.

في معظم الحالات يُعد النمش غير ضار، لكنه يدل على حساسية أعلى للشمس، ما يستدعي الحماية المستمرة.

للحد من زيادته يُنصح باستخدام واقٍ شمسي SPF 30 أو أكثر، إعادة تطبيقه بانتظام، ارتداء قبعات ونظارات شمسية، وتجنب التعرض المباشر للشمس وقت الذروة.

 
 


gnews

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