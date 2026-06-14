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لماذا تظهر الحبوب تحت الجلد وكيف يمكن التخلص منها؟

gtw
تعبيرية
 
الأحد، 14-06-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الحبوب تحت الجلد من أكثر مشكلات البشرة إزعاجاً، إذ تظهر على شكل التهابات عميقة ومؤلمة تحت سطح الجلد دون رأس واضح، ما يجعل علاجها أكثر صعوبة مقارنة بحب الشباب السطحي.

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وتنشأ هذه الحبوب نتيجة انسداد المسام بالدهون والخلايا الميتة والبكتيريا، وتزداد احتمالية ظهورها لدى أصحاب البشرة الدهنية بسبب زيادة إفراز الزهم، كما قد تسهم التغيرات الهرمونية والتوتر النفسي والعناية الخاطئة بالبشرة وبعض العادات الغذائية في تفاقم المشكلة.


ويحذر خبراء الجلدية من الضغط على الحبوب تحت الجلد، لأن ذلك قد يزيد الالتهاب ويؤدي إلى ظهور ندبات أو تصبغات دائمة.


ولعلاجها، يُنصح باستخدام مستحضرات تحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسيد أو الريتينول، إلى جانب الكمادات الدافئة والحفاظ على نظافة البشرة واستخدام مرطبات خفيفة غير دهنية.


كما يمكن الحد من ظهورها عبر غسل الوجه مرتين يومياً، وإزالة المكياج قبل النوم، واستخدام منتجات غير مسببة لانسداد المسام، وتقليل التوتر والحفاظ على نمط حياة صحي.


ويُنصح بمراجعة طبيب الجلدية إذا كانت الحبوب متكررة أو مؤلمة أو تترك آثاراً وندبات واضحة.

 

 

 
 


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