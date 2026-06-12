لماذا يجب أن تقتني حذاء كروشيه هذا الصيف؟

12:21 ص

الوكيل الإخباري- تجمع صيحات الأحذية لصيف 2026 بين الراحة والطابع الحرفي، وتأتي التصاميم المصنوعة من الكروشيه ضمن الخيارات الرائجة هذا الموسم. فبفضل تفاصيلها المحبوكة يدوياً وأسلوبها المستوحى من الأجواء البوهيمية، تضيف هذه الأحذية لمسة مميزة إلى الإطلالات اليومية، كما تتوافر بتصاميم متنوعة تناسب مختلف المناسبات والأذواق. اضافة اعلان





الكروشيه يتصدر موضة الأحذية هذا الموسم



إليكم مجموعة من أبرز تصاميم هذا الموسم، من الصنادل المسطحة وأحذية الباليرينا إلى الموديلات المناسبة للسهرات، والتي تجمع بين الراحة والأناقة بأساليب متنوعة تناسب مختلف الإطلالات.



أحذية كروشيه أنيقة للمناسبات المسائية



إذا كنتِ مدعوة إلى سهرة، ننصحك باختيار حذاء بكعب عريض منخفض بمقدمة مدببة من Mari Duna.





يتميّز هذا الحذاء بالراحة والنعومة، ويأتي بتدرجات نيود هادئة تمنحه طابعاً راقياً وسهولة في التنسيق. كما صُنع يدوياً من خيوط الكروشيه المخرّمة؛ ما يضفي عليه لمسة حرفية أنيقة. نسّقيه مع التنانير أو السراويل القماشية لإطلالة أنثوية مناسبة للسهرات والمناسبات المختلفة.



باليرينا ماري جين بلمسة كروشيه عصرية



تتصدر أحذية الباليرينا بنمط ماري جين، المصنوعة من الكروشيه المحبوك، قائمة الموديلات الرائجة هذا الموسم. وقدّمت دار الأزياء الفرنسية Alaïa هذا التصميم بأسلوب يجمع بين الراحة والأناقة للاستخدام اليومي، إذ يتميز بمقدمة دائرية مغلقة وحزام جلدي يمر فوق القدم ويُثبّت بإبزيم معدني. كما ينسجم بسهولة مع مختلف الإطلالات، من الفساتين اليومية إلى البدلات المصنوعة من الكتان والحرير.



تتميّز الأحذية الصيفية المصنوعة من الكروشيه بألوانها الحيوية التي تنسجم مع أجواء العطلات والرحلات الشاطئية. ويمكنكِ اختيار صندل سلايدر مسطح ومفتوح من الخلف من Vici، يتميز بجزء علوي عريض محبوك بخيوط مرنة تمنحه طابعاً مريحاً وخفيفاً. أما إذا كنتِ تفضلين الإطلالات الملونة، فاختاري التصميم بدرجات الفوشيا الزاهية، الذي ينسجم بسهولة مع فساتين البحر الخفيفة ويضفي لمسة مفعمة بالحيوية على إطلالتكِ الصيفية.



سلايدز كروشيه تجمع بين الراحة والأناقة



تزيّن أقمشة الكروشيه الأحذية الصيفية بتصاميم ناعمة وعصرية، مثل: الورود المحبوكة بدقة. ويتميّز هذا الحذاء بتصميمه العريض والمريح، إذ صُنع من خيوط الكروشيه مع نعل خلفي ممسوك بالجلد، ليوفر مزيداً من الراحة.





