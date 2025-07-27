لماذا يجب غسل فرش المكياج بانتظام؟

الوكيل الإخباري- إهمال تنظيف فرش المكياج يؤدي لتراكم البكتيريا وبقايا المنتجات، مما يضر بالبشرة ويقلل من جودة المكياج.

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عدد مرات الغسل الموصى بها:

فرشاة الأساس والكونسيلر: مرة أسبوعيًا

فرشاة البودرة وأحمر الخدود: كل أسبوعين

فرشاة العيون: بعد كل استخدامين أو ثلاثة

فرشاة الشفاه: بعد كل استخدام

الإسفنجات: بعد كل استخدام واستبدالها كل 3 أشهر



خطوات الغسل:

بلّلي الشعيرات بماء فاتر (لا تستخدمي ماء ساخن).

استخدمي شامبو أطفال أو منظف مخصص للفرش.

دلّكي بلطف واشطفي جيدًا.

اعصري الماء الزائد وأعيدي تشكيل الشعيرات.

جفّفيها بمنشفة ناعمة، ثم ضعيها بشكل مسطح حتى تجف تمامًا.