الأحد 2025-07-27 05:14 م
 

لماذا يجب غسل فرش المكياج بانتظام؟

قلقلق
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   إهمال تنظيف فرش المكياج يؤدي لتراكم البكتيريا وبقايا المنتجات، مما يضر بالبشرة ويقلل من جودة المكياج.

اضافة اعلان


عدد مرات الغسل الموصى بها:
فرشاة الأساس والكونسيلر: مرة أسبوعيًا
فرشاة البودرة وأحمر الخدود: كل أسبوعين
فرشاة العيون: بعد كل استخدامين أو ثلاثة
فرشاة الشفاه: بعد كل استخدام
الإسفنجات: بعد كل استخدام واستبدالها كل 3 أشهر


خطوات الغسل:
بلّلي الشعيرات بماء فاتر (لا تستخدمي ماء ساخن).
استخدمي شامبو أطفال أو منظف مخصص للفرش.
دلّكي بلطف واشطفي جيدًا.
اعصري الماء الزائد وأعيدي تشكيل الشعيرات.
جفّفيها بمنشفة ناعمة، ثم ضعيها بشكل مسطح حتى تجف تمامًا.


✅ نصيحة: الفرش النظيفة تعني مكياجًا صحيًا، بشرة صافية، وأدوات تدوم أكثر!

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

فلسطين بريطانيا: هدن إسرائيل غير كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين

ا

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تزور نقابة المهندسين

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

شؤون برلمانية "الإدارية النيابية" تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية ورشة حول دور الرقمنة والأمن السيبراني في مكافحة الفساد

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية "الخدمات الطبية": إدخال أجهزة مراقبة متقدمة بدائرة النسائية والتوليد

رئيس الديوان الملكي يلتقي شباب "أبناء الأردن" وسيدات من الأزرق

أخبار محلية العيسوي: بوصلة الملك لا تحيد عن خدمة الوطن ولا تتخلف عن نصرة فلسطين وأهلها

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية "الترخيص": أرقام لوحات مركبات الحكومة والنواب والأعيان ستُتاح كلوحات خاصة



 
 





الأكثر مشاهدة