لماذا يجب غسل فرش المكياج بانتظام؟

عدد مرات الغسل الموصى بها:
فرشاة الأساس والكونسيلر: مرة أسبوعيًا
فرشاة البودرة وأحمر الخدود: كل أسبوعين
فرشاة العيون: بعد كل استخدامين أو ثلاثة
فرشاة الشفاه: بعد كل استخدام
الإسفنجات: بعد كل استخدام واستبدالها كل 3 أشهر
خطوات الغسل:
بلّلي الشعيرات بماء فاتر (لا تستخدمي ماء ساخن).
استخدمي شامبو أطفال أو منظف مخصص للفرش.
دلّكي بلطف واشطفي جيدًا.
اعصري الماء الزائد وأعيدي تشكيل الشعيرات.
جفّفيها بمنشفة ناعمة، ثم ضعيها بشكل مسطح حتى تجف تمامًا.
✅ نصيحة: الفرش النظيفة تعني مكياجًا صحيًا، بشرة صافية، وأدوات تدوم أكثر!
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