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لمسة بسيطة أصبحت ترند الموسم للنساء - صور

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 03:14 م

الوكيل الإخباري-   في كل صيف يعود الفولار ليتصدر قائمة الإكسسوارات الأكثر عملية وأناقة، لكنه لم يعد مجرد قطعة تكمّل الإطلالة، بل أصبح وسيلة جمالية ذكية تمنح الشعر الحماية والتنسيق واللمسة العصرية في آن واحد، سواء على الشاطئ أو أثناء السفر أو الجولات اليومية.

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وتعتمد نجمات مثل هند صبري، عائشة أحمد، مهيرة عبد العزيز، جورجينا رودريغز، وملك أحمد زاهر على الفولار بأساليب متنوعة، بين اللفات الكلاسيكية والستايلات الشبابية، ما يجمع بين الراحة والأناقة وحماية الشعر من الرطوبة والرياح وأضرار الطقس.


وتُظهر هذه الإطلالات أن الفولار لم يعد مجرد إكسسوار، بل أصبح جزءًا أساسيًا من صيحات الصيف التي تمنح مظهرًا عصريًا عمليًا يناسب مختلف المناسبات.

 


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