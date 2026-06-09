لمسة بسيطة أصبحت ترند الموسم للنساء - صور

وتعتمد نجمات مثل هند صبري، عائشة أحمد، مهيرة عبد العزيز، جورجينا رودريغز، وملك أحمد زاهر على الفولار بأساليب متنوعة، بين اللفات الكلاسيكية والستايلات الشبابية، ما يجمع بين الراحة والأناقة وحماية الشعر من الرطوبة والرياح وأضرار الطقس.
وتُظهر هذه الإطلالات أن الفولار لم يعد مجرد إكسسوار، بل أصبح جزءًا أساسيًا من صيحات الصيف التي تمنح مظهرًا عصريًا عمليًا يناسب مختلف المناسبات.
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