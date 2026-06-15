لن تصدقي ما تفعله نساء هذه الدول للحفاظ على جمالهن

الوكيل الإخباري- تختلف أسرار الجمال من دولة إلى أخرى، لكن القاسم المشترك بينها هو الاعتماد على العناية المنتظمة والمكونات الطبيعية للحفاظ على صحة البشرة والشعر.

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البرازيل: تشتهر بالعناية المكثفة بالجسم والشعر باستخدام الأفوكادو، والعسل، وزيت جوز الهند، والقهوة البرازيلية، وحمامات الزيوت الطبيعية.







فرنسا: تركز على البشرة الصحية أكثر من المكياج، من خلال الترطيب المستمر واستخدام العسل، والزبادي، وماء الورد، واللافندر.







المغرب: يعتمد الجمال المغربي على مكونات طبيعية مثل زيت الأركان، والغاسول (الطين المغربي)، والصابون البلدي، وماء الورد، والحناء.



السعودية: تهتم المرأة السعودية بصحة الشعر والبشرة عبر وصفات السدر، والحناء، وماء الورد الطائفي، وزيت السمسم، والعسل.



مصر: تستند الوصفات الجمالية إلى مكونات متوارثة مثل زيت الخروع، والحناء، والعسل، والزبادي، وزيت الزيتون، وماء الورد.



اليابان: تقوم فلسفة الجمال على الوقاية والعناية المبكرة بالبشرة، باستخدام ماء الأرز، والشاي الأخضر، وزيت الكاميليا، والأعشاب البحرية.



كوريا الجنوبية: تشتهر بمفهوم "البشرة الزجاجية" عبر الترطيب العميق والعناية اليومية باستخدام ماء الأرز، والعسل، والشاي الأخضر، والألوفيرا.