لون الشعر الذي يجمع الأناقة والبريق في آن واحد

ويتميز بدرجات بنية عميقة بلمسات شوكولاتة دافئة تمنح الشعر مظهرًا لامعًا وطبيعيًا.
ويعتمد هذا اللون على اللمعان العالي، ويتطلب عناية خاصة للحفاظ عليه، مع تنسيقه بمكياج بدرجات دافئة مثل البرونزي والنحاسي.
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