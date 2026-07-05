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لون الشعر الذي يجمع الأناقة والبريق في آن واحد

صثق
تعبيرية
 
الأحد، 05-07-2026 09:39 ص

الوكيل الإخباري-   يتجه كثيرون هذا الصيف إلى ألوان الشعر الداكنة، مع تزايد شعبية لون الموكا برونيت الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 82% في عمليات البحث خلال يونيو الماضي.

ويتميز بدرجات بنية عميقة بلمسات شوكولاتة دافئة تمنح الشعر مظهرًا لامعًا وطبيعيًا.

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وقد اعتمدته عدد من النجمات مثل هايلي بيبر وكايا جربر وأمل كلوني، ما جعله من أبرز اتجاهات صيف 2026 مع توقع استمراره إلى الخريف.

ويعتمد هذا اللون على اللمعان العالي، ويتطلب عناية خاصة للحفاظ عليه، مع تنسيقه بمكياج بدرجات دافئة مثل البرونزي والنحاسي.

 
 


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