لون الشعر الذي يجمع الأناقة والبريق في آن واحد

الوكيل الإخباري- يتجه كثيرون هذا الصيف إلى ألوان الشعر الداكنة، مع تزايد شعبية لون الموكا برونيت الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 82% في عمليات البحث خلال يونيو الماضي.



ويتميز بدرجات بنية عميقة بلمسات شوكولاتة دافئة تمنح الشعر مظهرًا لامعًا وطبيعيًا.

اضافة اعلان