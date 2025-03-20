ليست حلا سحريا لمشاكل البشرة.. خرافات حول مكملات الكولاجين

ما هو الكولاجين؟ الكولاجين هو بروتين موجود في أنسجتنا مثل الجلد والشعر والأظافر والعظام. يمثل نحو 30% من إجمالي البروتين في الجسم.
فوائد مكملات الكولاجين
تجديد البشرة: يعزز الكولاجين من مرونة البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد.
تجديد العظام: يقوي العظام ويخفف من آلام المفاصل.
تجديد العضلات: يساعد في بناء العضلات وزيادة كتلتها.
صحة القلب: يعزز نمو الأوعية الدموية.
الشعر والأظافر: يعزز نمو الشعر والأظافر.
- مكملات الكولاجين آمنة للجميع: ليست آمنة للجميع، فقد تسبب مشاكل جلدية أو هضمية أو حتى تليف الكبد في بعض الحالات.
- حل سحري للبشرة: لا توجد دراسة أكدت أن الكولاجين الذي يُتناول عن طريق الفم يصل إلى البشرة.
- مكملات الكولاجين تحتوي على جميع الأحماض الأمينية: الكولاجين يفتقر إلى حمض أميني أساسي (التريبتوفان) مما يجعله غير كافٍ كمصدر للبروتين.
- جميع المكملات متساوية في الجودة: تختلف المكملات بناءً على المصدر وطريقة التصنيع. الكولاجين البحري، على سبيل المثال، يُعد الأفضل لصحة الجلد.
الخلاصة رغم الفوائد العديدة لمكملات الكولاجين، إلا أنه يجب الحذر من المبالغة في التوقعات حول تأثيرها. فهي قد تساهم في تحسين بعض الجوانب الصحية، لكنها ليست حلاً سحريًا لجميع مشاكل البشرة أو الصحة.
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