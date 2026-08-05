الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

ليست مجرد قائمة طعام... هذا التفصيل أصبح من أبرز صيحات حفلات الزفاف - صور

شثب
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   لم تعد بطاقات قوائم الطعام في حفلات الزفاف مجرد وسيلة لعرض الأطباق، بل أصبحت جزءًا من الهوية البصرية للحفل، تعكس ذوق العروسين واهتمامهما بأدق التفاصيل.

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وينصح خبراء الإتيكيت بتصميم بطاقات تنسجم مع ديكور الحفل وألوانه، مع استخدام خامات وخطوط أنيقة، وإضافة معلومات واضحة عن الأطباق والخيارات الغذائية لتوفير تجربة أفضل للضيوف.


كما يتجه كثير من العرسان إلى تخصيص هذه البطاقات لتكون تذكارًا للمدعوين، عبر إضافة رسائل شكر أو تصاميم مستوحاة من قصة حبهما، إلى جانب استخدام أوراق صديقة للبيئة أو دمج رموز QR لعرض القائمة الرقمية في حفلات الزفاف العصرية.

 


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