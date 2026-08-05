ليست مجرد قائمة طعام... هذا التفصيل أصبح من أبرز صيحات حفلات الزفاف - صور

وينصح خبراء الإتيكيت بتصميم بطاقات تنسجم مع ديكور الحفل وألوانه، مع استخدام خامات وخطوط أنيقة، وإضافة معلومات واضحة عن الأطباق والخيارات الغذائية لتوفير تجربة أفضل للضيوف.
كما يتجه كثير من العرسان إلى تخصيص هذه البطاقات لتكون تذكارًا للمدعوين، عبر إضافة رسائل شكر أو تصاميم مستوحاة من قصة حبهما، إلى جانب استخدام أوراق صديقة للبيئة أو دمج رموز QR لعرض القائمة الرقمية في حفلات الزفاف العصرية.
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