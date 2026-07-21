الثلاثاء 2026-07-21 05:36 م

ماء الأرز والحلبة للشعر.. ترند طبيعي بين الفوائد والحقائق

شثي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   انتشر مزيج ماء الأرز والحلبة بشكل واسع في عالم العناية بالشعر، بعد أن تحوّل من وصفة تقليدية إلى ترند على منصات التواصل الاجتماعي. وبينما يشيد البعض بفوائده، يؤكد الخبراء أن الأدلة العلمية حول تأثيره لا تزال محدودة.اضافة اعلان


يحتوي ماء الأرز على الأحماض الأمينية والنشويات ومضادات الأكسدة، وقد يساعد في تحسين مظهر الشعر وتقليل التكسر ومنحه مزيداً من النعومة واللمعان، بينما تحتوي الحلبة على البروتينات والمعادن ومركبات قد تساهم في ترطيب الشعر وتحسين صحة فروة الرأس.

ويرى المختصون أن الجمع بينهما قد يمنح الشعر مظهراً أكثر صحة، لكنه لا يُعد علاجاً مباشراً لتساقط الشعر أو محفزاً مؤكداً لنموه، إذ إن معظم الفوائد تعتمد على تجارب شخصية ودراسات محدودة.

ويُنصح باستخدام الخليط باعتدال مرة أو مرتين أسبوعياً، مع تجنب الإفراط فيه لتفادي جفاف الشعر أو تراكم البروتين، مع التأكيد أن صحة الشعر تعتمد أيضاً على التغذية والعناية بفروة الرأس ونمط الحياة.
 
 


gnews

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