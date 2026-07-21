ماء الأرز والحلبة للشعر.. ترند طبيعي بين الفوائد والحقائق

يحتوي ماء الأرز على الأحماض الأمينية والنشويات ومضادات الأكسدة، وقد يساعد في تحسين مظهر الشعر وتقليل التكسر ومنحه مزيداً من النعومة واللمعان، بينما تحتوي الحلبة على البروتينات والمعادن ومركبات قد تساهم في ترطيب الشعر وتحسين صحة فروة الرأس.
ويرى المختصون أن الجمع بينهما قد يمنح الشعر مظهراً أكثر صحة، لكنه لا يُعد علاجاً مباشراً لتساقط الشعر أو محفزاً مؤكداً لنموه، إذ إن معظم الفوائد تعتمد على تجارب شخصية ودراسات محدودة.
ويُنصح باستخدام الخليط باعتدال مرة أو مرتين أسبوعياً، مع تجنب الإفراط فيه لتفادي جفاف الشعر أو تراكم البروتين، مع التأكيد أن صحة الشعر تعتمد أيضاً على التغذية والعناية بفروة الرأس ونمط الحياة.
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