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ماذا يكشف لون طلاء أظافركِ عن شخصيتكِ؟ - صور

يئب
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   قد يكشف لون طلاء الأظافر المفضل جانبًا من الشخصية، إذ يرى خبراء أن اختيار اللون يعكس الذوق وطريقة التعبير عن النفس، وإن لم يكن مؤشرًا علميًا قاطعًا.

فالألوان المحايدة مثل النيود والبيج تعكس البساطة والأناقة العملية، بينما يشير الأبيض الحليبي إلى حب الإطلالات النظيفة والعصرية، ويرتبط الوردي الناعم بالرقة والأنوثة.

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أما الأحمر فيرمز إلى الثقة والحضور القوي، في حين تعكس الألوان الداكنة، مثل الأسود والبرغندي والكحلي، الغموض والذوق المميز.

 

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وتدل الألوان الزاهية، مثل الفوشيا والنيون، على حب التجديد والمغامرة، بينما تعكس ألوان الباستيل الهدوء والتوازن.

 

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