ماذا يكشف لون طلاء أظافركِ عن شخصيتكِ؟ - صور

فالألوان المحايدة مثل النيود والبيج تعكس البساطة والأناقة العملية، بينما يشير الأبيض الحليبي إلى حب الإطلالات النظيفة والعصرية، ويرتبط الوردي الناعم بالرقة والأنوثة.
أما الأحمر فيرمز إلى الثقة والحضور القوي، في حين تعكس الألوان الداكنة، مثل الأسود والبرغندي والكحلي، الغموض والذوق المميز.
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