ماسكات طبيعية للبشرة الجافة والدهنية خلال رمضان

الوكيل الإخباري- خلال شهر رمضان، قد تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف وفقدان النضارة نتيجة الصيام وتغيّر العادات اليومية وقلة شرب السوائل. ومع ذلك، يمكن التخفيف من هذه المشكلات بخطوات بسيطة في المنزل، من خلال استخدام ماسكات طبيعية تمنح البشرة ترطيباً عميقاً وتساعد على استعادة توازنها دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن.





أفضل ماسكات منزلية للبشرة الجافة والدهنية في رمضان 2026



في ما يلي مجموعة من الأقنعة المنزلية المناسبة للبشرة الجافة والدهنية، بوصفات سهلة تعتمد على مكونات طبيعية وتمنح نتائج ملحوظة من الاستخدام الأول:



قناع الأفوكادو والعسل لترطيب البشرة الجافة



إذا بدت بشرتك جافة أو مشدودة خلال الصيام، فإن هذا القناع يساعد على استعادة الترطيب والنعومة.

الطريقة:

اهرسي نصف حبة أفوكادو، وامزجيها مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم ضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة، واغسليه بالماء الفاتر.



قناع الموز والزبادي لتغذية البشرة الجافة



الموز غني بالفيتامينات والمعادن المغذية، بينما يساعد الزبادي على تحسين ترطيب البشرة.

الطريقة:

اهرسي موزة ناضجة، واخلطيها مع ملعقة أو ملعقتين من الزبادي. ضعي المزيج لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً.



قناع الصبار والخيار لتهدئة البشرة الجافة



يساعد الصبار على ترطيب البشرة وتهدئتها، بينما يمنحها الخيار انتعاشاً إضافياً.

الطريقة:

اخلطي خيارة مهروسة مع ملعقتين من جل الصبار الطازج، وضعي الخليط على بشرتك لمدة 10–15 دقيقة قبل شطفه.



قناع الفراولة والعسل للبشرة الدهنية



يساعد هذا القناع على تقليل الإفرازات الدهنية وتنقية المسام، مع الحفاظ على ترطيب لطيف.

الطريقة:

اهرسي 6 حبات فراولة، واخلطيها مع 3 ملاعق كبيرة من العسل، وأضيفي بضع قطرات من عصير الليمون. ضعي القناع لمدة 20–30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.



قناع التفاح والعسل لتنقية البشرة الدهنية



يساهم التفاح في تنظيف المسام بلطف، بينما يساعد العسل على تهدئة البشرة وتقليل البكتيريا.

الطريقة:

ابشري تفاحة طازجة أو اهرسيها، وامزجيها مع ملعقتين من العسل. ضعي الخليط على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً.



نصيحة مهمة:

للحصول على أفضل النتائج خلال رمضان، احرصي على شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور، واستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك بعد تنظيفها، فالعناية الخارجية وحدها لا تكفي دون ترطيب داخلي منتظم.





