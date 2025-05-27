ماسك الخيار للبشرة.. 5 فوائد لا غنى عنها لصحة ونضارة وجهك!

الوكيل الإخباري- يُعد الخيار من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة، بفضل خصائصه المهدئة وتركيزه العالي من الماء والعناصر المفيدة. ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن ماسك الخيار يقدم فوائد متعددة، خاصة خلال فصل الصيف.

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فيما يلي 5 فوائد رئيسية يقدمها ماسك الخيار للبشرة:

ترطيب عميق: يحتوي الخيار على أكثر من 90% من الماء، ما يساعد على ترطيب البشرة الجافة ومنحها نعومة وانتعاشًا فوريًا.

تهدئة الالتهابات: يخفف من تهيّج البشرة واحمرارها، ويُستخدم غالبًا بعد التعرض لأشعة الشمس أو الحلاقة.

تقليل الانتفاخ والهالات السوداء: يعمل الخيار المبرد على تقليل التورم أسفل العين وتحسين مظهر الهالات الداكنة.

تنقية المسام: يساعد في تنظيف البشرة من الزيوت الزائدة والشوائب، ما يقلل من احتمالية ظهور البثور.

مقاومة علامات التقدم في السن: بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساهم الخيار في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.