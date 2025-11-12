الأربعاء 2025-11-12 03:22 م
 

ماسك العسل والزبادي لبشرة مشرقة وطبيعية

6
تعبيرية
 
الأربعاء، 12-11-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري-   للحصول على بشرة نضرة ومشرقة دون مستحضرات باهظة، جربي ماسك العسل والزبادي. العسل يرطب البشرة بعمق ويهدئ الالتهابات، بينما الزبادي يقشر الجلد الميت بلطف ليترك البشرة متوهجة وموحدة اللون.

اضافة اعلان


طريقة التحضير:
ملعقة كبيرة عسل طبيعي
ملعقتان كبيرتان زبادي طازج
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة الدهنية)


اخلطي المكونات جيدًا، ووزعيها على وجهك بحركات دائرية خفيفة مع تجنب العينين، واتركيها 15 دقيقة فقط.


بعد الماسك: اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق، ثم ضعي مرطب طبيعي. كرري الماسك مرتين أسبوعيًا لتحصلي على بشرة أكثر نعومة ونضارة، مع اختفاء علامات التعب والبهتان تدريجيًا.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش داخل شقة في الرمثا

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي سلمان مفلح القضاة.

أخبار محلية القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا

444

فيديو منوع سيدة تجهز لانش بوكس لزوجها وتوثق ردة فعله👀!

المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع

مناسبات المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع

مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

فل

فيديو منوع مقطع متداول في تركيا لمدير مدرسة يدفع طالبًا مصابًا بالتوحّد على الدرج وقد تم فصله واعتقاله 💔

4

فيديو منوع طبيب يوضّح الطريقة الصحيحة للنوم 😴

ف

فيديو منوع سيدة تشارك: "لهذا السبب أتحاشى لمس أطراف السلم الكهربائي" 🤯!



 
 





الأكثر مشاهدة