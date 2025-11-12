ماسك العسل والزبادي لبشرة مشرقة وطبيعية

طريقة التحضير:
ملعقة كبيرة عسل طبيعي
ملعقتان كبيرتان زبادي طازج
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة الدهنية)
اخلطي المكونات جيدًا، ووزعيها على وجهك بحركات دائرية خفيفة مع تجنب العينين، واتركيها 15 دقيقة فقط.
بعد الماسك: اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق، ثم ضعي مرطب طبيعي. كرري الماسك مرتين أسبوعيًا لتحصلي على بشرة أكثر نعومة ونضارة، مع اختفاء علامات التعب والبهتان تدريجيًا.
