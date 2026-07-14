ماسك تقشير القدم.. الحل الأمثل للتخلص من الخشونة

الوكيل الإخباري- لم تعد العناية بالقدمين خطوة تجميلية ثانوية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من روتين العناية الشخصية. ويُعدّ ماسك تقشير القدم من الوسائل الفعّالة للتخلص من الجلد الميت والخشونة، واستعادة نعومة القدمين بطريقة آمنة ولطيفة.



طريقة الاستخدام:



غسل القدمين بالماء الفاتر وتجفيفهما جيداً.

تطبيق الماسك وفق تعليمات العبوة، وتركه لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.

شطف القدمين بالماء الفاتر دون فرك أو نزع الجلد المتقشر بالقوة.

ترطيب القدمين بكريم أو زيت مغذٍ بعد بدء التقشير، مع تكرار العملية بشكل دوري للحفاظ على النتائج.



أبرز الفوائد:



إزالة الجلد الميت والخشونة.

تنعيم القدمين وتحسين مظهر البشرة.

المساعدة على توحيد لون الجلد.

تعزيز امتصاص الكريمات والزيوت المرطبة.



متى يُنصح باستخدامه؟

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