الثلاثاء 2026-07-14 01:09 م

ماسك تقشير القدم.. الحل الأمثل للتخلص من الخشونة

ثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 08:06 ص

الوكيل الإخباري-   لم تعد العناية بالقدمين خطوة تجميلية ثانوية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من روتين العناية الشخصية. ويُعدّ ماسك تقشير القدم من الوسائل الفعّالة للتخلص من الجلد الميت والخشونة، واستعادة نعومة القدمين بطريقة آمنة ولطيفة.

طريقة الاستخدام:

غسل القدمين بالماء الفاتر وتجفيفهما جيداً.
تطبيق الماسك وفق تعليمات العبوة، وتركه لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.
شطف القدمين بالماء الفاتر دون فرك أو نزع الجلد المتقشر بالقوة.
ترطيب القدمين بكريم أو زيت مغذٍ بعد بدء التقشير، مع تكرار العملية بشكل دوري للحفاظ على النتائج.

أبرز الفوائد:

إزالة الجلد الميت والخشونة.
تنعيم القدمين وتحسين مظهر البشرة.
المساعدة على توحيد لون الجلد.
تعزيز امتصاص الكريمات والزيوت المرطبة.

متى يُنصح باستخدامه؟

اضافة اعلان


يفيد ماسك تقشير القدم عند الجفاف الشديد، وتراكم الجلد الميت، وقبل ارتداء الأحذية المفتوحة في الصيف، كما يمكن اعتماده ضمن روتين العناية المنتظم للحفاظ على نعومة القدمين.

ملاحظة: يُنصح باستشارة طبيب مختص قبل استخدام أي منتج أو علاج، خاصةً لمن يعانون من مشكلات جلدية أو حالات صحية خاصة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يغلق أبواب المسجد الأقصى

حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

عربي ودولي حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

مضيق هرمز

عربي ودولي هجوم صاروخي على ناقلة أثناء عبورها قرب السواحل العُمانية

مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"

شؤون برلمانية الأمانة العامة للنواب تتسلم القرار القضائي القطعي القاضي بحبس الرياطي

مناشدة

أخبار محلية فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية

مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان

شؤون برلمانية عبدالله النسور نائبا أول لرئيس مجلس الأعيان وهاني الملقي نائبا ثانيا

فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله

أخبار الشركات فريق "إمكان الإسكان" يشارك في قطف محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله



 
 






الأكثر مشاهدة

 