ماسك تقشير القدم.. الحل الأمثل للتخلص من الخشونة

طريقة الاستخدام:
غسل القدمين بالماء الفاتر وتجفيفهما جيداً.
تطبيق الماسك وفق تعليمات العبوة، وتركه لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.
شطف القدمين بالماء الفاتر دون فرك أو نزع الجلد المتقشر بالقوة.
ترطيب القدمين بكريم أو زيت مغذٍ بعد بدء التقشير، مع تكرار العملية بشكل دوري للحفاظ على النتائج.
أبرز الفوائد:
إزالة الجلد الميت والخشونة.
تنعيم القدمين وتحسين مظهر البشرة.
المساعدة على توحيد لون الجلد.
تعزيز امتصاص الكريمات والزيوت المرطبة.
متى يُنصح باستخدامه؟
يفيد ماسك تقشير القدم عند الجفاف الشديد، وتراكم الجلد الميت، وقبل ارتداء الأحذية المفتوحة في الصيف، كما يمكن اعتماده ضمن روتين العناية المنتظم للحفاظ على نعومة القدمين.
ملاحظة: يُنصح باستشارة طبيب مختص قبل استخدام أي منتج أو علاج، خاصةً لمن يعانون من مشكلات جلدية أو حالات صحية خاصة.
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