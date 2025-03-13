إليك ماسك طبيعي فعال لتفتيح اليدين باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل:
ماسك لتفتيح اليدين بمكونات طبيعية
المكونات:
عسل النحل: ملعقة كبيرة
ليمون: نصف ملعقة صغيرة (عصير)
زيت الزيتون: ملعقة صغيرة
سكر: ملعقة صغيرة (اختياري)
في وعاء صغير، امزجي العسل مع عصير الليمون وزيت الزيتون.
أضيفي السكر (اختياري)، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على مزيج متجانس. السكر يعمل كمقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة.
ضعي الخليط على يديك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
قومي بتدليك اليدين بلطف بحركات دائرية لمدة 3-5 دقائق.
بعد ذلك، اغسلي يديك بالماء الفاتر وجففيهما بلطف.
العسل: يحتوي على خصائص ترطيب وتهدئة للجلد، مما يساعد على تفتيح اليدين بشكل طبيعي.
الليمون: يعمل كمبيض طبيعي بفضل احتوائه على حمض الستريك، الذي يساعد على تفتيح البشرة.
زيت الزيتون: يرطب ويغذي البشرة، مما يحسن ملمس اليدين ويمنحها إشراقة.
السكر: يعمل كمقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويمنح البشرة نعومة ونضارة.
يمكنك تكرار الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.
إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك تقليل كمية الليمون لتجنب تهيج الجلد.
لا تنسي وضع كريم واقي الشمس على يديك بعد استخدام هذا الماسك، لأن الليمون قد يجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.
هذا الماسك يساعد في تفتيح اليدين بشكل طبيعي مع الوقت ويمنح يديك نعومة وترطيب.
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