ما أفضل طريقة لقص الغرة حسب شكل الوجه؟

الوكيل الإخباري- تحب كل امرأة تجديد مظهرها بين الحين والآخر، ومن أسهل الطرق لتغيير طلتك هو قص الغرة. تعتبر الغرة خيارًا مثاليًا لمن لا ترغب في تغيير كامل شكل شعرها ولكنها تبحث عن تجديد بسيط يمنحها مظهرًا جديدًا. ومع ذلك، من المهم أن تختاري قصة الغرة التي تناسب شكل وجهك، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ملامحك. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية قص الغرة بطريقة تناسب كل شكل وجه.



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طريقة قص الغرة حسب شكل الوجه:

الوجه الدائري:

الغرة المائلة إلى الجانب تعمل على تحديد شكل الوجه وجعل زواياه أكثر وضوحًا. قومي ببل الشعر، أميلي المقدمة إلى الجانب المعاكس، ثم قصي الغرة بطول أطول قليلًا.

الوجه الطويل:

الغرة المستوية السميكة والمتوسطة الطول هي الأنسب، لأنها تضفي توازنًا على الوجه. قصي الجزء الأمامي من الشعر وأطلي الغرة فوق الحاجبين أو تحتهما قليلًا.

الوجه المثلث:

الغرة الهلالية ذات الأطراف الأطول من المنتصف هي الأفضل. قسمي الشعر إلى ثلاث خصلات، وقصي الوسط بالقرب من الحاجب، والأطراف أطول مع ميل بسيط.

نصائح قبل قص الغرة:

إذا كان شعركِ مجعدًا، يفضل القص الجاف.

الغرة تحتاج إلى عناية إضافية لأنها تتعرض للمكياج والكريمات.

تأكدي من تناسق الغرة مع نوع شعركِ لتحقيق أفضل مظهر.

سوبر ماما



