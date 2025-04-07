ما أفضل نوع تونر للبشرة الدهنية؟

تونر يحتوي على حمض الساليسيليك:
مثل تونر Neutrogena Oil-Free Acne Stress Control أو تونر Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. يعمل حمض الساليسيليك على تنظيف المسام بعمق ويقلل من ظهور الحبوب.
تونر يحتوي على حمض الأزيليك:
تونر The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution، يساعد في تقشير البشرة بلطف، مما يحسن مظهر المسام ويقلل من الدهون الزائدة.
تونر يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر:
مثل تونر Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner. يساعد مستخلص الشاي الأخضر في تهدئة البشرة وتقليل الإفرازات الدهنية بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.
تونر يحتوي على النياسيناميد:
تونر La Roche-Posay Effaclar Clarifying Solution Acne Toner. النياسيناميد يساعد في تقليل حجم المسام وتنظيم إفراز الزيوت، وهو مناسب للبشرة الدهنية.
تونر يحتوي على الألوفيرا:
مثل تونر Mario Badescu Aloe Vera Toner، فهو مناسب للبشرة الدهنية لأنه يهدئ البشرة ويحافظ على توازن الترطيب.
من الأفضل اختيار التونر الخالي من الكحول، لأنه يمكن أن يسبب جفاف البشرة، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الزيوت كرد فعل.
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