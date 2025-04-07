ما أفضل نوع تونر للبشرة الدهنية؟

الوكيل الإخباري- البشرة الدهنية تحتاج إلى تونر يساعد على تقليل اللمعان والتحكم في إفرازات الزيوت دون أن يسبب جفافًا مفرطًا. إليك بعض الأنواع التي تعتبر من الأفضل للبشرة الدهنية:

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تونر يحتوي على حمض الساليسيليك:

مثل تونر Neutrogena Oil-Free Acne Stress Control أو تونر Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. يعمل حمض الساليسيليك على تنظيف المسام بعمق ويقلل من ظهور الحبوب.



تونر يحتوي على حمض الأزيليك:

تونر The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution، يساعد في تقشير البشرة بلطف، مما يحسن مظهر المسام ويقلل من الدهون الزائدة.



تونر يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر:

مثل تونر Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner. يساعد مستخلص الشاي الأخضر في تهدئة البشرة وتقليل الإفرازات الدهنية بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.



تونر يحتوي على النياسيناميد:

تونر La Roche-Posay Effaclar Clarifying Solution Acne Toner. النياسيناميد يساعد في تقليل حجم المسام وتنظيم إفراز الزيوت، وهو مناسب للبشرة الدهنية.



تونر يحتوي على الألوفيرا:

مثل تونر Mario Badescu Aloe Vera Toner، فهو مناسب للبشرة الدهنية لأنه يهدئ البشرة ويحافظ على توازن الترطيب.